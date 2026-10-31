Un gol agónico de San Francisco cambió todo: La Armonía y Sporting jugarán por la permanencia

Sporting y La Armonía disputarán un partido para definir el descenso y la Promoción en la Primera División “A” de la Liga del Sur, tras disputarse esta tarde la última fecha de la fase regular el Torneo Clausura.

Además, quedaron armadas las semifinales de los playoffs: Huracán (1°)-Libertad (4°) y San Francisco (2°)-Bella Vista (3°).

La victoria de San Francisco sobre el cierre ante Liniers, por 1 a 0, con gol de Marcelo Castellano a los 87 minutos cambió todo en una tarde apasionante.

Ya en tiempo de descuento, en el local vio la roja Federico Pinedo y lo propio Santiago Villalba, en el albinegro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ese triunfo dejó al Santo segundo en la tabla del Clausura y lo hizo zafar de todo en la acumulada. Desarmando además un posible triangular por la zona baja.

Esto se dio también por el triunfo de Sporting ante Villa Mitre, por 2 a 0 en Punta Alta, con goles de Sixto Theaux (a los 16 minutos) y Jonathan Font (87m.).

En el tricolor vio la roja Federico Tanner en tiempo adicional.

Además de la igualdad entre Libertad y La Armonía sin goles en Villa Rosas.

Todo esto generó que el rojinegro y el Depo terminen con 32 puntos en la tabla acumulada, armando un partido desempate en cancha neutral: el ganador jugará la Promoción y el que pierda descenderá a la "B".

En la zona alta, en tanto, el líder Huracán venció a Bella Vista por 3 a 2 en La Loma.

Los goles del Globo los anotaron Johan Munives (12m.), Tomás Segovia (68m.) y Agustín Seisdedos (90m.).

Mientras que para los Gallegos marcaron Felipe Acharez (6m.) y Máximo Notti (84m.).

*Las tablas

-Clausura:

1°) Huracán, 24 puntos.

2°) San Francisco, 21.

3°) Sporting, 19.

4°) La Armonía, 18.

5°) Bella Vista, 17.

6°) Libertad, 16.

-------------------------------- Playoffs *

7°) Villa Mitre, 15.

8°) Liniers, 14.



*Sporting y La Armonía liberan su cupo por jugar la Promoción y la permanencia, por lo que clasificaron a los cruces Bella Vista y Libertad.



-General:



1°) Huracán, 50 puntos.

2°) Bella Vista, 42.

3°) Liniers, 36.

4°) Villa Mitre, 34.

5°) Libertad, 34.

6°) San Francisco, 32.

-------------------------------- Promoción y descenso

7°) La Armonía, 32.

8°) Sporting, 32.