Colapinto largará 12º y Hamilton hizo la "pole" para el Gran Premio de México

Franco Colapinto (Alpine) largará este domingo desde el 12º lugar en el Gran Premio de México, la decimonovena prueba del calendario 2026 de la Fórmula 1.

La carrera principal se correrá mañana a las 17 (hora de nuestro país) en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Justamente el número 1 de la grilla lo ocupará el británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien cerró la Q1 con tiempo de vuelta de 1m16s/514. En el segundo lugar partirá George Russell (Mercedes), a +0.009 y tercero será Charles Leclerc (Ferrari) que cerró a +0.119.

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Por su parte Pierre Gasly (Alpine) quedó en el 10º lugar a +0.639 de la punta.

Luego de entrar a la Q2, entre los 16 mejores, a Franco no le alcanzó con su último giro para seguir escalando, al establecer un tiempo de vuelta de 1m17s/640. Su compañero de equipo Pierre Gasly en cambio entró como 10º clasificado a la Q1.

El puesto final de Colapinto es el mismo en el que concluyó la práctica libre 3, que también se disputó este sábado.

Cronología

18. Comenzó la clasificaón para el Gran Premio de México.

18.07. Bandera roja por una detención del Aston Martin de Fernando Alonso, que congeló el proceso clasificatorio justo cuando Franco Colapinto y Pierre Gasly se encontraban por abrir vuelta.

18.14. Los monoplazas vuelven a salir a pista tras levantarse la bandera roja.

18.18. En la reanudación Pierre Gasly se instaló en la punta de la clasificación con un tiempo de 1m18s/194. Por su parte Franco está 5º a +0.323.

18.22. Lewis Hamilton (Ferrari) se ubica en el Nº1 con tiempo de giro de 1m17s/341. Franco Colapinto reingresó a pista para mejorar tiempos nuevamente.

18.27. Concluyó la Q1 y Franco Colapinto avanzó a la Q2 al finalizar 15º, mientras que Pierre Gasly fue 13º. Los pilotos de Alpine siguen en carrera. Quedaron eliminados Alonso, Albon, Hirakawa, Stroll, Pérez y Bottas.

18.33. Comenzó la Q2, que arrojará a los 10 mejores para la última instancia y definición de los 10 primeros lugares.

18.41. Franco logró un tiempo de 1m18s269, pero quedó 12º. Es decir, estaría quedando afuera de la Q1, al igual que Pierre Gasly (11º).

18.44. Max Verstappen (Red Bull) estableció el mejor tiempo de vuelta con 1m16s/876.

18.46. Lando Norris (McLaren) desplazó a Verstappen del número 1 al girar en un tiempo de 1m16s/728.

18.55. Comenzó la Q1.

19. Lewis Hamilton (Ferrari) hizo la pole position con tiempo de vuelta de 1m16s/514 y largará este domingo desde el Nº1.