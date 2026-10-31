No te lamentes Libertad, que el 0 a 0 te puso en los playoffs

En un partido de mucho nervio, mucha fracción y poco juego, Libertad y La Armonía empataron 0 a 0. El resultado significó como un triunfo para el elenco de Villa Rosas, que se metió en los playoffs. En contrapartida, el velezano deberá jugar un mano a mano ante Sporting para sortear el descenso directo.

Además de la tarde calurosa, el partido nunca encontró un dominador, aunque fue el local el que se mostró algo más suelto a la hora de juntar pases.

Y en la última jugada del partido, llegó la gran polémica de la tarde porque todo Libertad pidió gol de Daniel Pekel al tiempo que Juanjo Ramírez le sacó el cabezazo ¿desde adentro? Quedaron dudas, pero Franco Páez miró al asistente Emanuel Rodríguez y el línea no se inmutó. Fue una jugada muy finita.

A los dos les costó tomar el control del partido, pero los conducidos por Fabián Ehulech trataron un poco mejor la pelota.

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“Fito” Cuello ubicó a Muzi en un costado para evitar las escaladas de Falcioni y el visitante quedó supeditado a las maniobras de Malmoria, muy solo en ataque.

La más clara de la primera etapa fue por arriba. El pibe Vallejo ganó de arriba, pero su testazo se fue apenas ancho.

El segundo tiempo fue más cortado aún. Con la lesión de Franco Cuello estuvo demorada más de 3 minutos, aunque luego el juez dio apenas 5 de descuento.

Los cambios no potenciaron al velezano que llegó como pudo y con mucho pelotazo frontal.

El conjunto milrrayita se animó en el tramo final, pero aprovechando la contra. Sánchez pudo haber anotado, aunque su remate se fue apenas desviado.

Con los finales de las otras canchas –insólitamente Páez empezó el partido 12 minutos más tarde que el resto— la emotividad ganó terreno.

Increíblemente, Libertad tiró dos tiros de esquina al área cuando ya tenía el boleto a los playoffs en el bolsillo. Pero La Armonía no pudo tener una chance para evitar el desempate y meterse entre los cuatro.

Llegó la jugada mencionada del final y luego de muchas protestas, los jugadores locales se agruparon para festejar el casi milagroso pasaje a los playoffs.

LA SINTESIS

LIBERTAD 0

Carnicero © 6

Paredes 6

Palacios 6

Vallejo 6

Falcioni 6

Soto 5

Cocciarini 7

Giamberardino 5

Avello 6

N. Sánchez 5

Pane 5

DT: F. Ehulech

LA ARMONÍA 0

Ig. Torres 6

G. Blanco 6

Valdez 6

Marino © 6

Antón 5

Lagos 5

F. Cuello 5

Gil 6

Intrevado 5

Muzi 5

Malmoria 6

DT R. Cuello

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

CAMBIOS. 60m. Trídico (6) por Avello, 69m. M. Pérez por Soto y 80m. Pekel por N, Sánchez y Alfaro por Giamberardino, en Libertad; 56m. Ramírez (5) y Narvay (5) por Lagos y F. Cuello; 83m. Acosta y J.M. González por Malmoria y Muzi y 88m. R. Fernández por Intrevado, en La Armonía.

ARBITRO. Franco Párez (5).

CANCHA. Libertad (buena).