Comercial venció a Pacífico de Cabildo y se metió en los playoffs de la "B"

Comercial se convirtió en el cuarto clasificado a los playoffs del Torneo Clausura de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

El equipo Portuario venció a Pacífico de Cabildo, por 1 a 0 como visitante.

El gol del triunfo lo anotó Juan Manuel Cartés, a los 27 minuntos.

En el otro partido de hoy, Pacífico de Bahía Blanca y Tiro Federal igualaron sin goles en el Adolfo Pirola.

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En el Verde fue expulsado Jua Nomdedeu a los 25 minutos del primer tiempo.

De esta manera, los cruces de semifinales serán: Olimpo (1°)-Comercial (4°) y Rosario Puerto Belgrano (2°)-Tiro Federal (3°).

El aurinegro tendrá una chance extra en caso de ser eliminado, por haber sido el mejor de la fase regular.

En caso de no repetir Comercial (se quedó con el Apertura), el ganador del Clausura disputará la final anual ante el Portuario: el ganador de ese cruce ascenderá y el otro jugará la Promoción (ante Sporting o La Armonía).

Si el equipo dirigido por Martín Gatti se adjudica también el segundo tramo, Tiro Federal será el que dispute la Promoción, por ser el mejor de la tabla acumulada.

*Sigue mañana

Mañana la fecha se cerrará con dos partidos a las 11, para evitar el horario del Superclásico.

En General Daniel Cerri, Sansinena recibirá a Rosario Puerto Belgrano. Dirigirá Lucas González

Mientras que en el barrio San Martín, se medirán Dublin y Olimpo con arbitraje de Marcelo Montes.

*Las tablas

-Clausura:



1°) Olimpo, 30 puntos.

2°) Tiro Federal, 26.

3°) Rosario, 22.

4°) Comercial, 22.

------------------------- Playoffs

5°) Pacífico de Bahía Blanca, 19.

6°) Sansinena, 11.

7°) Pacífico de Cabildo, 10.

8°) Dublin, 4.

-Acumulada:



1°) Tiro Federal, 53; 2°) Comercial, 49; 3°) Rosario, 48; 4°) Olimpo, 46; 5°) Sansinena, 32; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 27; 7°) Dublin, 21 y 8°) Pacífico de Cabildo, 18.