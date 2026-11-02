Argentina hizo podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Los equipos del podio, con Argentina (3º) a la derecha, Francia (campeón) al centro y Sudáfrica (2º). Fotos: Prensa UAR (World Rugby - Zach Franzen).

Finalizó el rugby masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y el seleccionado argentino se alzó con la medalla de bronce.

La caída ante Sudáfrica en las semifinales por 24-12 llevó al conjunto argentino a jugar por el tercer puesto, instancia en la que derrotó a Canadá en un contundente 36-5.

Si bien no se logró retener el oro de Buenos Aires 2018, fue un gran torneo para los juveniles argentinos y una gran oportunidad para seguir desarrollando jugadores en el seven y formarlos de cara a los seleccionados de mayores.

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La lleva Santiago Martos ante Sudáfrica.

El oro se lo llevó Francia que venció en la final a Sudáfrica por 26-19.

En el duelo ante Sudáfrica el combinado albiceleste formó con Argentina formó con Santiago Martos, Joaquín Cocomarola, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris, Federico Kantz, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Santiago Abbondati, Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Ramón Benedit y Tomás Galetti.

Los tries los marcaron Federico Anderson y Federico Kantz, mientras que el propio Kantz sumó una conversión.

El cambio de paso de Joaquín Cocomarola ante Canadá.

En la victoria ante los canadienses Argentina salió a la cancha con Santiago Martos, Santiago Abbondati, Joaquín Cocomarola, Federico Kantz, Ramón Benedit, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Tomás Galetti, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris.

Los tries los marcaron Federico Anderson (3), Ramón Benedit, Tomás Galetti y Santiago Martos; mientras que Federico Kantz (2) y Joaquín Zapiola aportaron las conversiones.