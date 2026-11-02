Argentina hizo podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
En modalidad seven el equipo albiceleste venció a Canadá 36-5 en el partido decisivo por el bronce.
Finalizó el rugby masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y el seleccionado argentino se alzó con la medalla de bronce.
La caída ante Sudáfrica en las semifinales por 24-12 llevó al conjunto argentino a jugar por el tercer puesto, instancia en la que derrotó a Canadá en un contundente 36-5.
Si bien no se logró retener el oro de Buenos Aires 2018, fue un gran torneo para los juveniles argentinos y una gran oportunidad para seguir desarrollando jugadores en el seven y formarlos de cara a los seleccionados de mayores.
El oro se lo llevó Francia que venció en la final a Sudáfrica por 26-19.
En el duelo ante Sudáfrica el combinado albiceleste formó con Argentina formó con Santiago Martos, Joaquín Cocomarola, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris, Federico Kantz, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Santiago Abbondati, Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Ramón Benedit y Tomás Galetti.
Los tries los marcaron Federico Anderson y Federico Kantz, mientras que el propio Kantz sumó una conversión.
En la victoria ante los canadienses Argentina salió a la cancha con Santiago Martos, Santiago Abbondati, Joaquín Cocomarola, Federico Kantz, Ramón Benedit, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Tomás Galetti, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris.
Los tries los marcaron Federico Anderson (3), Ramón Benedit, Tomás Galetti y Santiago Martos; mientras que Federico Kantz (2) y Joaquín Zapiola aportaron las conversiones.