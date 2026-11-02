Castellano: "Pudimos zafar de todo y lo que viene es un premio al esfuerzo"
El mediocampista marcó el gol que le dio a San Francisco la victoria ante Liniers y el pasaje a los playoffs tras evitar descenso y Promoción.
San Francisco se sacó un peso de encima. Con un agónico gol de Marcelo Castellano, el Santo venció a Liniers 1 a 0 y ahora jugará los playoffs en el certamen Clausura. Con el tanto del 10, el elenco de Julio Román evitó el descenso y la Promoción.
“Veníamos peleando abajo desde el año pasado. Y soy sincero, a las 5 de la mañana ya estaba despierto y quería jugar ya el partido. Tenía mucha ansiedad, pero salió todo redondo, tuve la suerte de hacer el gol y estoy muy contento por los chicos, por la gente que trabaja en el club y también en lo personal", dijo Castellano en el programa El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.
"Pudimos zafar de todo y lo que viene es un premio al esfuerzo", amplió.
El mediocampista ofensivo sostuvo que nunca estuvo pendiente de los otros resultados.
"Sinceramente, me olvidé de preguntar cómo iban los otros partidos. De hecho, cuando paramos a parar a tomar agua y le pregunté a Legui (por Sebastián Leguiza) y tampoco sabía. Pero nosotros teníamos que ganar porque no dependíamos de nadie. Y nos sacamos un gran peso de encima", enfatizó.
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