Castellano: "Pudimos zafar de todo y lo que viene es un premio al esfuerzo"

San Francisco se sacó un peso de encima. Con un agónico gol de Marcelo Castellano, el Santo venció a Liniers 1 a 0 y ahora jugará los playoffs en el certamen Clausura. Con el tanto del 10, el elenco de Julio Román evitó el descenso y la Promoción.

“Veníamos peleando abajo desde el año pasado. Y soy sincero, a las 5 de la mañana ya estaba despierto y quería jugar ya el partido. Tenía mucha ansiedad, pero salió todo redondo, tuve la suerte de hacer el gol y estoy muy contento por los chicos, por la gente que trabaja en el club y también en lo personal", dijo Castellano en el programa El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Pudimos zafar de todo y lo que viene es un premio al esfuerzo", amplió.

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El mediocampista ofensivo sostuvo que nunca estuvo pendiente de los otros resultados.

"Sinceramente, me olvidé de preguntar cómo iban los otros partidos. De hecho, cuando paramos a parar a tomar agua y le pregunté a Legui (por Sebastián Leguiza) y tampoco sabía. Pero nosotros teníamos que ganar porque no dependíamos de nadie. Y nos sacamos un gran peso de encima", enfatizó.

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