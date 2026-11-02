Después de la frustración, Franco Colapinto estará cerca de los afectos y en su lugar favorito

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá revancha este fin de semana en Brasil, luego de la insólita penalización que lo dejó sin puntos en el Gran Premio de México.

Colapinto había tenido una actuación perfecta en México, al largar en la undécima colocación para cruzar la bandera a cuadros en la octava posición. Incluso recibió muy buenas noticias por una sanción contra el australiano Oscar Piastri (McLaren) que le permitía al argentino avanzar al séptimo lugar para así sumar seis puntos.

Sin embargo, el domingo terminó de la peor manera para Colapinto, porque recibió una penalización de 10 segundos por no respetar una bandera amarilla sobre el final de la carrera que lo hizo caer al decimoquinto lugar.

El argentino no fue el único afectado, ya que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, iba a sumar dos puntos por terminar noveno pero fue sancionado por la misma razón que Colapinto y también se quedó con las manos vacías.

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De esta manera, el piloto argentino finalizó su quinta fecha consecutiva en el campeonato de Fórmula 1 sin conseguir sumar puntos.

Colapinto tendrá que hacer borrón y cuenta nueva, ya que este fin de semana volverá a tener acción en la Fórmula 1 cuando afronte el Gran Premio de Brasil, que él mismo confesó que es su favorito en el calendario.

En este Gran Premio, que se lleva a cabo en el Circuito de Interlagos, Colapinto nunca pudo redondear una buena actuación.

En el 2024 quedó duodécimo en la carrera sprint y chocó bajo la lluvia en la principal, mientras que en el 2025 se accidentó en la sprint y quedó decimoquinto al día siguiente.

En este 2026 Colapinto podría sacarse las ganas en San Pablo, a bordo de un Alpine que colaboró para que consiguiera muy buenos resultados y se afianzara en la categoría reina del automovilismo