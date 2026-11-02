Liga de Dorrego: pasaron los candidatos y Alumni dio el golpe

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Alumni de Coronel Pringles dio la nota y se metió entre los seis mejores tras jugarse los partidos de vuelta por los octavos de final de la Liguilla de la Liga de Dorrego.

El elenco pringlense empató como visitante ante Porteño de Saldungaray 2 a 2 y avanzó tras haber ganado en la ida 1 a 0.

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Además, los favoritos Atlético Monte Hermoso, Ferroviario de Dorrego, SUPA, Suteryh e Independiente de Dorrego también avanzaron de fase.

Resultados:

--Ferroviario 4 (Sergio Lindner, Agustín Rodríguez, Francisco De Abajo y Pablo Cáceres), San Martín 1 (Martín Palacio). Global: 9-1.

--Porteño 2 (Alejandro Otero y Tomás Ayestarán), Alumni 2 (Kevin Pérez -2-). Global: 2-3.

--SUPA 5 (Yago Sabanés -2-, Boris Herrera, Matías Fernández y Alejandro Vila), Villa Rosa 2 (Nahuel Enrique y Matías Izzi). Global: 10-4.

--Suteryh 1 (Emanuel Benítez), Progreso 2 (Gonzalo De Prada y Edgar Scalco, de penal). Global: 3-2.

--Independiente 3 (Pablo Gette, Diego Banegas y Leandro Jeva), Atlético Ventana 0. Global: 5-2,

--Atlético Monte Hermoso 5 (Benjamín Fernández --2--, Matías Martín, Nicolás Lozano y Franco Ortiz), Almaceneros 1 (Valentín Barroso). Global: 10-1.

Los cruces

En la próxima instancia se medirán Monte-Alumni, SUPA-Sutery y Ferroviario-Independiente CD.