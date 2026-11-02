Liga de Suárez: se suspendió por incidentes el partido de Automoto y Unión quedó eliminado

Debido a incidentes, Automoto no pudo completar su partido que empataba sin goles ante Boca Juniors, mientras que Unión cayó en Huanguelén categóricamente y se despidió de la temporada, en el marco de la última fecha de la fase regular de la Liga Regional de Fúbtol de Coronel Suárez.

El azulgrana de Octavio Araneta al entretiempo sin goles, pero no pudo continuar jugando debido a la agresión de un hincha local al segundo asistente, situación que motivó la suspensión del partido.

Ahora se deberá aguardar la resolución de las autoridades de la Liga respecto de la continuidad del compromiso. Existe la posibilidad de que finalmente no se complete, teniendo en cuenta que el resultado no modificaría la situación de ninguno de los dos equipos en la clasificación.

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A su vez, Unión perdió ante Atlético Huanguelén como visitante 4 a 1 y quedó eliminado.

Ahora comenzarán a jugarse los octavos de final, a un solo partido y en caso de empate se ejecutarán penales. Este es el detalle:

--Puan F. Club (1° “A”)-San Martín de Carhué (8° “B”); Peñarol de Guaminí (4° “B”)-Independiente de Rivera (5° A); Racing de Carhué (3° “A”)-Atlético Huanguelén (6° “B”); El Progreso (2 “B”)-Automoto (7° “A”); Peñarol de Pigüé (1° “B”)-Empleados de Comercio (8° “A”): Independiente de San José (4° “A”)-Deportivo Rivera (5 ° “B”); Tiro Federal de Puan (3° “B”)-Club Sarmiento (6° “A”) y Deportivo Argentino (2° “A”)-Blanco y Negro (7° “B”).

Los marcadores de la última jornada:

Zona A

--Independiente de Rivera 6 (Nahuel Azcona, Máximo Farías --2--, Benjamín González, en contra, Ulises Carrizo, de penal, y Marcos Uranga), Leandro N. Alem 2 (Jonathan Díaz y Rodrigo García).

--Automoto 0, Boca Juniors 0 (suspendido en el final del PT).

--Club Sarmiento 0, Deportivo Argentino 2 (Rodrigo Poncela y Benjamín González).

--Puan F. Club 0, Independiente de San José 2 (Emanuel Merquel y Cristian Roth).

--Racing Club 4 (Alejo Martínez --2--, Juan Perotti y Maximiliano Cantoni), Empleados de Comercio 1 (Eloy Machado).

Libre: Deportivo Sarmiento

Zona “B”

--San Martín de Santa Trinidad 1 (Bautista Gómez), Deportivo Rivera 3 (Diego Casas --2-- y Alejandro Ramírez).

--Atlético Huanguelén 4 (Manuel Crededio, en contra, Elián Fibiger, Mariano Bravo y Juan Sansó), Unión (Tornquist) 1 (Matías Fritz).

(Foto: Elio López).

--Unión de Pigüé 2 (Tomas Entraigas y Agustín Eberhart), Peñarol de Pigüé 3 (Santiago Sánchez y Martín Prost --2--).

--El Progreso 3 (eduardo García --2--, ambos de penal, y Nahuel Merkel), Tiro Federal de Puan 2 (Alejo Lucien, de penal, y Milton Agüero).

--Peñarol de Guaminí) 2 (Rodrigo De La Canal y Lois De la Canal), San Martín de Carhué 1 (Tobías Sallago).

Libre: Blanco y Negro

Las tablas