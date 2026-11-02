Cuándo, dónde y a qué hora jugarán Boca, Argentinos y Rosario Central, los tres con posibilidades de ser campeón

Boca, Argentinos y Rosario Central, los tres equipos con posibilidades de ser campeón de Liga, disputarán sus partidos el próximo sábado, a las 14.30.

La definición de la tabla anual contendrá los partidos clave entre Boca-Defensa y Justicia, en La Bombonera, Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto, en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors-Huracán, en el Estadio Diego Armando Maradona.

El xeneize recibirá a Defensa y Justicia, con la obligación de ganar para salir campeón sin depender de los otros perseguidores).

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Por su parte, Rosario Central será local ante Estudiantes de Río Cuarto, equipo que ya perdió la categoría, en el Gigante de Arroyito.

En tanto, Argentinos Juniors jugará en su estadio frente a Huracán.

Los tres encuentros se desarrollarán en simultáneo, en una definición que promete emociones y que determinará quién se queda con el título de liga por tabla anual.