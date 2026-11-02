Colapinto, tras la sanción: "Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto"

La felicidad generada por el octavo lugar, que más tarde fue séptimo en el Gran Premio de México, desbordaba a Franco Colapinto, hasta que el escenario cambió por completo y el estado de ánimo también, cuando recibió la noticia de la sanción por parte de la FIA, que lo penalizó con 10 segundos y lo sacó de la zona de puntos, al igual que su compañero Pierre Gasly.

"Es un final muy amargo después de lo lindo que había sido volver a los puntos tras una serie de carreras en las que no terminé", dijo el argentino, mediante un mensaje que hizo llegar Alpine.

Un Colapinto devastado, asumió responsabilidades y pidió perdón: "Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto".

Colapinto había finalizado 8° y quedó 15º, mientras que su compañero, Pierre Gasly terminó 10° y saltó al 17°, por lo tanto Alpine no sumó puntos.

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El argentino reconoció su responsabilidad por la infracción bajo bandera amarilla que derivó en la sanción de tiempo y lo dejó sin los puntos que había conseguido en la pista.

A la vez, resaltó las decisiones que tomó el equipo, a pesar de las condiciones complicadas.

"Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar", asumió.

Si bien la penalización no permitirá ver reflejado el avance en esta carrera, Colapinto valoró el esfuerzo realizado.

"Eso me hace sentir orgulloso, porque el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de la mala suerte que veníamos teniendo. Así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido la recompensa", afirmó.

Lo que dijo Gasly

"Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no aprovechamos algunas de las oportunidades que se nos presentaron", señaló el francés Pierre Gasly, quien también ofreció disculpas al equipo.

Su carrera, además, estuvo condicionada por inconvenientes de potencia en la largada y durante los relanzamientos, situaciones que le hicieron perder terreno.

"Después de la bandera roja volvimos a estar en la pelea por los puntos, pero nuevamente tuvimos algunos problemas de potencia en los relanzamientos y eso nos hizo retroceder demasiado, por lo que no pudimos competir más adelante", señaló.