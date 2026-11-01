LBB Plata: 9 de Julio volvió con el pecho inflado de Punta Alta, tras ganarle a Altense

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio se trajo un triunfazo de Punta Alta, donde esta noche venció a Altense, 64 a 57, en el primer partido de semifinales -al mejor de tres-, correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata.

El viernes, en el comienzo de la misma instancia, San Lorenzo derrotó a Sportivo Bahiense, 70 a 58.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ambas revanchas, invirtiendo las localías, serán el próximo miércoles, y de repetir ganadores automáticamente se consagrarán finalistas.

Fue un partido de rachas, en el cual el local logró imponerse en el segundo cuarto 24-16, para irse al descanso largo 35-29.

El verde estiró la diferencia a 9 (43-34), momento en el que se produjo la lesión en un tobillo de Agustín Pena.

A partir de ahí y hasta el final del cuarto 9 de Julio clavó un parcial de 11-2 (45-45) que se estiró a 15-2 (49-45).

Con un marcador cambiante y que tuvo al local 53-51 arriba por última vez, 9 de Julio empezó a visitar la línea, anotó 6 de 8 en libres repartidos entre Villegas, Lucchetti, Vecchi y Blanco, que les dieron aire suficiente para terminar con la máxima ventaja.

En la visita, Vecchi anotó 13 puntos (1-1 en t3, 4-5 en t2 y 2-4 en t1), más 7 rebotes y 3 asistencias; Lucchetti, 7 puntos y 8 asistencias; Federico Escobar, 13 puntos y 11 rebotes, más 9 puntos, con 100% de efectividad de Rodrigo Blanco (1-1 en t3, 2-2 en t2 y 2-2 en t1) y 12 puntos (5-6 en libres), más 4 rebotes y 3 recuperos de Villegas.

En el local, Ezequiel Pordomingo fue el único en doble dígito, con 17 puntos (2-7 en triples, 5-12 en dobles y 1-3 en libres), más 5 rebotes; Alan Lera aportó 6 asistencias y 5 rebotes, y Nahuel Altamirano, 8 puntos y 4 rebotes.

La síntesis:

Altense (57): E. Pordomingo (17), M. Ortega (4), J.M. Bicondoa (5), B. Baier (2), Nahuel Altamirano (8), fi; D. Agalupe (5), A. Lera (3), L. Jaimes (6), Máximo Simoncini (2), Genaro Simoncini (5) y J. Gómez. DT: Nicolás Altamirano.

9 de Julio (64): A. Pena (3), L. Lucchetti (7), S. Villegas (12), B. Rodríguez (2), F. Escobar (13), fi; M. Costa (5), R. Blanco (9) y L. Vecchi (13). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Altense, 11-13; 35-29 y 45-45.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joaquín Irrazábal.

Serie: 9 de Julio, 1-0.