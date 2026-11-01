Femenino: Bahiense del Norte y 9 de Julio, otra vez finalistas, en un contexto diferente

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Bahiense del Norte y 9 de Julio se convirtieron nuevamente en finalistas, al sellar esta noche 2-0 sus respectivas series semifinales, correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino.

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Bahiense superó como visitante a Estudiantes, 70 a 55, mientras que 9 venció de local a Villa Mitre, 66 a 46.

En consecuencia -probablemente desde el martes- comiencen a jugar la final, al mejor de cinco, y en caso de ganar 9 de Julio se consagrará campeón, de lo contrario habrá serie final extra.

Estos rivales cada vez se conocen más, primero porque vienen compitiendo seguido y desde hace tiempo siendo protagonistas, segundo porque cruzaron en varias finales y, tercero, lo más curioso y novedoso en esta segunda parte del año, que la mayoría de las jugadoras, paralelamente a la competencia local, comparten el plantel de Unión Bahía en la Liga Nacional.

Estudiantes 55, Bahiense 70

Bahiense del Norte tuvo que lucharla para poder dejar en el camino al combativo Estudiantes, al que finalmente superó 70 a 55.

El tricolor se encontró con una firme oposición desde el arranque (perdía 9-2) y el albo pudo quedarse con el primer cuarto, 19-16, mientras que el segundo se impuso la visita 11-10.

Esos dos puntos de ventaja del local se transformaron en 5 de luz para el tricolor al cabo del tercer cuarto, remontando primero con un parcial de 20-6 (47-35), con el tiro a distancia Guillermina Rial, más el aporte de Paloma Vecchi y Victoria Pérez.

Ese buen pasaje se estiró en el último cuarto (21-11) y el cierre para Bahiense resultó mucho más cómodo que el inicio.

La principal jugadora del equipo que orienta Luciano Deminicis fue Guillermina Rial, con 30 puntos (8-13 en triples, 2-4 en dobles y 2-2 en libres), más 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

En tanto, Victoria Pérez sumó 17 unidades (2-3 en t3, 4-6 en t2 y 3-4 en t1); Ana Liz Carcas dio 7 asistencias y bajó 7 rebotes; Paloma Vecchi completó 8 puntos, 4 rebotes y 4 recuperos, a la vez, Camila Cabrera se quedó con 10 rebotes y 4 asistencias.

En la locales, Sofía Trellini terminó con 17 puntos (3-10 en triples y 4-6 en dobles), más 4 rebotes y 4 asistencias, mientras que Josefina Rodríguez sumó 11 unidades, 8 asistencias y 3 recuperos.

La síntesis:

Estudiantes (55): S. Trellini (17), J. Rodríguez (11), L. Mansilla (4), I. Basaul (9), V. Hollman (6), fi; V. Escudero (6), K. Kovach (1) y L. Hiebaum (1). DT: Julián Manqueo.

Bahiense del Norte (70): A.L. Carcas (8), P. Vecchi (8), V. Pérez (17), R. Vasconcelo (2), G. Rial (30), fi; C. Cabrera, C. Zanotto (3), I. Canutti (1), J. Quinteros, M. Errazquín (1) y A. Rodríguez. DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Estudiantes, 19-16, 29-27 y 34-49.

Árbitros: Juan Agustín Matías, Alexia González y Micaela Sanhueza.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Bahiense, 2-0.

9 de Julio 66, Villa Mitre 46

9 de Julio dominó en el primer cuarto y los 20 de ventaja que estampó en esos 10 minutos fueron el combustible para el resto del partido, que terminó ganando 66 a 46.

De esta manera, el ganador del primer tramo se metió nuevamente en la final del segundo, y en caso de repetir será el campeón de la temporada.

Un parcial de 19-0 clavó el equipo dirigido hoy por la dupla Emiliano Roldán-Gustavo Candia (en reemplazo de Julián Turcato, afectado al masculino).

Con 2-7 en triples, 4-7 en dobles y 5-5 en libres, cifras en las que influyeron Isabella larrasolo (6 puntos), Delfina Áves da Florencia (4), Ileana Corvalán (3) y Anahel Maurer y Victoria Martín (2 cada una), el local marcó el camino.

El tricolor recién anotó en 8 minutos (triple de Chabela García), aunque le costó convertir a la Villa, que cerró el cuarto abajo 23-3, con 1-5 en triples y 0-7 en dobles.

En el segundo fue 9 de Julio el que se secó y estuvo casi siete minutos sin sumar, mientras que Villa Mitre metió 8-9 en libres (6-6 Josefina Brossard y 2-3 Tellez), más allá que se fueron al descanso largo con idéntica diferencia que en el primer cuarto: 37-17.

El tercero Villa Mitre pudo ganarlo (17-13), aunque seguía remando para recortar el -20, diferencia que, está claro, resultó irremontable ante un rival consolidado.

Ileana Corvalán lideró al local con 24 puntos (5-13 en triples, 1-3 en dobles y 7-7 en libres), más 6 rebotes.

También, Delfina Álves da Florencia aportó 11 unidades y 5 rebotes; Isabel Sorzini, 8 puntos y misma cantidad de rebotes; María Victoria Flores, 8 recobres y 3 recuperos e Isabella Larrasolo, 8 puntos y 6 rebotes.

En la visita, Josefina Brossard anotó 8 puntos y bajó 9 rebotes; Ailín Larrosa que no estuvo efectiva con el cesto, bajó 9 rebotes y recuperó 4 pelotas; Bernardita Marocci metió 12 puntos y Ailín Tellez convirtió 8 puntos y tomó 5 rebotes.

La síntesis:

9 de Julio (66): I. Larrasolo (8), I. Corvalán (24), I. Sorzini (8), V. Martín (2), D. Álves da Florencia (11), fi; M.V. Flores (4), M. Bussetti (1), A. Maurer (8), E. Fernández y T. Nieva. DT: Emiliano Roldán-Gustavo Candia.

Villa Mitre (46): M.A. Carli (6), B. Marcocci (12), A. Larrosa (3), Josefina Brossard (8), A. Tellez (8), fi; M. Leal, M. Caputo, Ch. García (9) y C. Hosni. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: 9 de Julio, 23-3, 37-17 y 50-34.

Árbitros: Camila Robles, Yamila Nicoletta y Erik⁩ Larssen.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 2-0.