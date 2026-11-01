Federal Amateur: en Piedritas, Huracán quiere sortear otro obstáculo rumbo al ascenso

Con la tranquilidad del resultado del partido de ida, Huracán se presentará esta tardecita en Piedritas buscando acceder a las semis de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.

El Globo venció en casa a Santa Rita 3 a 0 y hoy intentará dar otro paso hacia el ascenso al Federal A.

El cotejo fue programado a las 19.30, con arbitraje de Walter Herrera Hernández.

El elenco de Mauro Brunelli estableció una enorme superioridad en el cotejo de ida. Incluso, el resultado final se quedó corto.

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El que supere esta llave se medirá ante Ferro de General Pico, que dejó en el camino a All Boys de Trenel.

El Verde se impuso 1 a 0 en los dos partidos.

En tanto, las encuentros de vuelta por las otras dos llaves se jugarán hoy.

En duelo marplatense, Deportivo Norte --que ganó 1 a 0 en la ida-- recibirá a Quilmes desde las 11.

Finalmente, en choque olavarriense, Estudiantes será anfitrión de Racing, también a las 11. En el primer partido empataron 2 a 2.