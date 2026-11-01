Altense-9 de Julio inician en Punta Alta la otra semifinal de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Altense y 9 de Julio inician una de las semifinales, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, desde las 21, en el Armando Traini de Punta Alta.

El encuentro, primero de la serie al mejor de tres, lo dirigen Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joaquín Irrazábal.

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El viernes, en el comienzo de la misma instancia, San Lorenzo derrotó a Sportivo Bahiense, 70 a 58.

Ambas revanchas, invirtiendo las localías, serán el próximo miércoles.

Para hoy, el verde tiene plantel completo y la visita continúa sin el lesionado Agustín Osinaga.

Hasta el momento se enfrentaron en dos oportunidades, repartiéndose triunfos de locales: 9 de Julio 70-68 y Altense, 74-55.

En cuartos de final, Altense eliminó a Ateneo, 2-1. Y en este segundo tramo perdió los dos primeros compromisos y después ganó 10 de 12.

9 de Julio, por su parte, viene de eliminar a Bahía Basket, en cuartos 2-0, y ganando ocho de los últimos nueve partidos.

La definición

San Lorenzo se adjudicó el primer tramo de la competencia, por lo tanto, de repetir en el segundo automáticamente ascenderá a la LBB Oro. De lo contrario, habrá una final extra.

Si obtiene la misma San Lorenzo sube y Altense (independientemente de ser finalista o no del segundo tramo) juega la promoción ante el penúltimo de la LBB Oro (Barrio Hospital o Independiente), por haber sido el que más puntos sumó entre ambos tramos, justamente después de San Lorenzo.

En caso de que esa final extra la gane el rival de San Lorenzo, el naranja juega la promoción porque fue el Nº1 en la fase regular.