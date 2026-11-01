GP de México: Colapinto larga cerca de los puntos, Hamilton tiene la pole y Antonelli puede ser campeón

Con muchos atractivos y el piloto Franco Colapinto (Alpine) entre los protagonistas se disputa hoy el Gran Premio de México, correspondiente a la fecha 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comienza a las 17 y podrá verse por Disney Premium.

El argentino partirá desde la 11° colocación, cerca de los puestos de puntos.

Aunque fue 12° en la clasificación, una sanción sobre Liam Lawson le permitió al argentino adelantar una posición.

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La pole position la tiene Lewis Hamilton (Ferrari) y junto a él largará George Russell (Mercedes), a +0.009 y tercero será Charles Leclerc (Ferrari) que cerró a +0.119.

Mientras que el puntero del torneo, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), tendrá el cuarto lugar y podría consagrarse campeón del mundo hoy mismo.

Lo más concreto para que esto suceda es que el italiano termine entre los 9 primeros de la competencia, sumando los 2 puntos necesarios para consagrarse.

En caso de que no sume unidades, igual puede ser campeón en caso de que Russell y Hamilton no ganen la carera.