Femenino: segundos juegos de las semifinales, con una dupla que reemplaza a un DT

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Bahiense del Norte y 9 de Julio intentarán convertirse en finalistas, cuando se disputen, desde las 20, los segundos partidos correspondientes a las series semifinales -al mejor de tres- de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino.

El tricolor (1º) visita a Estudiantes (4º) en el Osvaldo Casanova, arbitraje de Juan Agustín Matías, Alexia González y Micaela Sanhueza.

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En el juego 1, Bahiense se impuso 83 a 65, estirando su predominio a siete victorias, en otros tantos enfrentamientos a lo largo del torneo.

En el ganador del primer partido no estará nuevamente Juana Montivero, quien hasta ayer estuvo afectada al Campus de Desarrollo U16 de la CAB, mientras que en el albo retorna Katia Kovach, ausente el partido anterior a raíz de un esguince.

También se medirán 9 de Julio y Villa Mitre, en el Néstor Damiani, contralor de Camila Robles, Yamila Nicoletta y Erik⁩ Larssen.

En la apertura de la serie se impuso 9 de Julio, 55 a 46, sumando así el sexto triunfo de los ocho que disputaron en la actual temporada.

El local, ganador del primer tramo y que fue tercero en la fase regular del segundo, será dirigido por la dupla Emiliano Roldán-Gustavo Candia, que reemplazará a Julián Turcato, afectado al plantel masculino de la LBB Plata, que juega el primer partido semifinal ante Altense en Punta Alta.

Respecto de las jugadoras, no estará Isabella Roldán, quien viajó a Buenos Aires y aprovechando su estadía, permanecerá a la espera de unirse con el plantel de Unión Bahía, que el jueves visitará a Vélez y el viernes a Boca por la Liga Nacional.

Tampoco juega Amparo Althabe, a raíz de la la lesión en una rodilla.

En las tricolores, en tanto, no están Juliana Brossard (viaje) y Juana Felsinger (lesionada).

En caso de ser necesario tercer partido, el o los mismos se disputarán el próximo miércoles, invirtiendo nuevamente las localías.