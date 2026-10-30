LBB Plata: San Lorenzo se adelantó en la semifinal y La Falda descontó en la permanencia

Lo grita con todas las ganas Joaquín Coria (San Lorenzo) junto con Fermín Marizcurrena (atrás). Lo sufre Emanuel Miguel (Sportivo). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

San Lorenzo del Sud dio el primer paso este viernes en la semifinal segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

En condición de local el número 1 de la fase regular le ganó a Sportivo Bahiense (6º) por 70 a 58 en el primero de la serie prevista al mejor de tres enfrentamientos.

El ganador se impuso con parciales de 15-8, 38-24 y 57-44.

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San Lorenzo comenzó mejor guiado por el goleo de Juan Ignacio De Pastena (8 puntos de los 15), quien al final del juego fue uno de los máximos goleadores (15 unidades) junto con el interno Joaquín Coria, el más valioso del dueño de casa con 16 puntos, 8 rebotes, un recupero, una asistencia y 7 faltas recibidas.

En general resultó un encuentro de bajos porcentajes de efectividad, en el que Sanlo redondeó 55% de efectividad en dobles y Sportivo 34%. Tambien estuvieron bajos en tiros libres, con 42% y 52% respectivamente.

En la visita el máximo goleador fue Gerónimo Stach con 22 unidades (10-13 en libres), quien además estuvo muy por encima del resto (20 valoración). También bajó 9 rebotes y recibió 7 infracciones. Otro destacado fue Manuel Ayala con 11 puntos y 11 rebotes.

El segundo encuentro será el miércoles venidero, en el Eladio Santos.

La otra serie entre Altense y 9 de Julio comenzará el domingo, a las 21, en el Armando Traini, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joaquín⁩ Irrazábal.

Esta es la síntesis del partido disputado en el Román Avecilla:

San Lorenzo (70): R. Aguirre (9), J.P. Fuentes (6), J.I. De Pastena (15), F. Mariezcurrena (10), J. Coria (16), fi; M. Martínez, M. Zalguizuri (5), N. Herbik (7), R. Antonio (2) y L. Miranda. DT: Nicolás Becchina.

Sportivo (58): M. Boccatonda, G. Martínez (10), U. Montes (3), A. Amore, M. Ayala (11), fi; J. Tuero (7), E. Miguel (5), G. Stach (22), L. Spinacci, T. Boubeé. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: San Lorenzo, 15-8; 38-24 y 57-44.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.

Serie: San Lorenzo, 1-0.

¡¡Gritalo!! Benjamín Minucci y el fervor que es también el de todo La Falda.

La Falda 79, Espora 73

La Falda se hizo fuerte como local y sin margen para el error, derrotó a Comandante Espora por 79 a 73 y descontó en la serie permanencia que se juega al mejor de cinco enfrentamientos.

Los locales tuvieron que remontar en un partido disputado en el Lili Pisani que tuvo parciales de 19-22, 38-40 y 57-52.

Un esfuerzo supremo y en una situación límite para La Falda, que volvió a ganar luego de 12 partidos (sólo una victoria en la primera fecha).

Espora, que estaba a un paso de evitar el descenso directo, remontó un 10-5 adverso de arranque y pasó a comandar 18-15 en el cuarto incial, para seguir en ventaja en un partido que tuvo pasajes cambiantes.

Pero con el goleo de Esteban Frisón y de Benjamín Munucci los locales pudieron llevar el control del encuentro en el segundo tiempo, llegando a sacar algunas ventajas interesantes como 53-47 al promediar el 3C, por 71-60 a 4m40s del final y por 74-64 a 2m30s.

Sin embargo no pudo descuidarse porque Espora empezó a recuperarse por la vía del tiro libre y con un triple convertido por Andrés Miguez recortó a 77-73 a 30 segundos del final.

Finalmente, Minucci lo aseguró con 2-2 desde la línea a 21s., para ganar en casa y forzar a un cuarto enfrentamiento el viernes venidero en el José Galié de Punta Alta.

Los mejores del ganador fueron Esteban Frisón (31 puntos, con 11-16 en dobles) y Benjamín Minucci (23 tantos y 9 rebotes).

En el elenco puntaltense hubo 20 puntos de Andrés Miguez y 15 de Tomás Galant.

El ganador de esta serie jugará la promoción ante el perdedor de Pellegrini-Caza y Pesca, los dos que este sábado comienzan la final del segundo tramo de la LBB Bronce.

Esta es la síntesis:

La Falda (79): T. Zamparo, B. Minucci (23), M. Cuchetti (5), J. Marcos (4), I. Frisón (31), fi; F. Riccio (9), B. Jaratz (1), P. Amigo (2), J.P. Troja (3) y G. Cuchereno (1). DT: Juan Miguel Vigna.

Espora (73): A. Miguez (20), M. Véliz (13), J. Martínez (3), J. Coronel (8), T. Galant (15), fi; M. Achor (6), L. Ruiz (8), I. Costanzo, G. Barcala. DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: La Falda, 19-22; 38-40 y 57-52.

Árbitros: Horacio Sedán, Joaquín Irrazábal y Leandro Bressan.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Serie: Espora, 2-1.