Liga Nacional Femenina: Unión Bahía pagó caro un mal arranque y cayó de local ante Quilmes

Agostina Leguizamon avanza ante la marca de Ariana Lorenzo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Unión Bahía cayó esta noche ante Quilmes de Mar del Plata, en la continuidad de la Conferencia Sur en la Liga Nacional Femenina.

El equipo de nuestra ciudad cedió por 65 a 56 en el encuentro disputado en el Manu Ginóbili.

La goleadora de las bahienses fue María Belén Tombesi, con 14 puntos. Seguida por Isabella Larrasolo con 12.

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Mientras que en las marplatenses la más destacada fue Ariana Lorenzo, con 16 unidades.

Julián Turcato habla con Delfina Alves Da Florencia.

Un mal arranque de juego condicionó al elenco local para lo que vino después, aunque nunca bajó los brazos y lucho hasta el cierre.

De hecho luego de ceder el primer parcial (22 a 9), el segundo lo empataron (16) y los otros dos quedaron para el local (14 a 11 y 17 a 16).

Pero la visita arrancó mucho mejor pisada la noche, con agresividad en defensa (sobre todo en la primera línea) casi no dejó jugar a Unión (6 pérdidas en el primer cuarto) y se lo hizo sentir en el tanteador.

El 7 a 0 inicial del tricolor, se extendió rápidamente a un 18 a 4 para escapar en el cierre del primer cuarto.

A la vez que el dueño de casa le costaba muchísimo anotar (4-13 en tiros de campo) y Quilmes terminó ganando parcial inicial por 22 a 9.

Una diferencia con la que Unión Bahía tuvo que lidiar a lo largo de toda la noche.

Isabel Sorzini intenta quedarse con la pelota.

Isabella Roldán se prepara para lanzar de zurda ante la marca de Botta.

No obstante, el equipo dirigido por Julián Turcato no bajó los brazos ni mucho menos.

De a poco fue encontrando algo más de fluidez en ataque y fue limando la distancia cuando pudo o, al menos, no dejó que Quilmes se terminara de escapar para quebrar definitivamente el juego.

Tras igualar el segundo cuarto en 16, la visita tomó la máxima al regreso del descanso largo, llevando la luz a 17 (47 a 30).

Pese a eso, lentamente el equipo bahiense siguió remando de atrás y llegó a recortar a 5 (44 a 49), tras un triple de Isabela Larrasolo, con 6m39s por jugar.

Isabella Larrasolo la deja en bandeja de zurda.

Belén Tombesi busca el aro con potencia.

Aunque tras el minuto, Quilmes volvió a hacerse fuerte atrás y encontró gol adelante, llevando la ventaja nuevamente a 11 (55 a 44).

La salida de Barrionuevo y Sagardoy en el tricolor, por problemas físicos, complicaron a la visita en el traslado, ante la presión de Unión, que echó el resto en el cierre para llegar con ilusión hasta el final.

No obstante, el reloj ya jugaba a favor de Quilmes y Unión terminó sufriendo aquel mal arranque para no llegar con mas chances al cierre.

*Cómo sigue

Tras este encuentro, Unión Bahía volverá a salir a la ruta con dos visitantías consecutivas.

El jueves se medirá ante Vélez Sarsfield y el viernes lo hará frente a Boca Juniors.