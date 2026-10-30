Racing volvió al triunfo y condenó al descenso a Aldosivi

Racing Club venció esta noche a Aldosivi, que perdió la categoría tras el partido correspondiente a la anteúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Academía, que comenzó perdiendo, terminó ganando por 2 a 1 en su cancha y volvió al triunfo luego de tres encuentros.

Aunque ya sin chances de clasificar a los playoffs, los de Avellaneda se impusieron con goles de Adrián Martínez, a los 24 minutos, e Ignacio Rodríguez, quien marcó de penal a los 60.

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Para los marplatenses había abierto el marcador Andrés Vombergar, a los 20 minutos.

En el equipo local estuvo en el banco el bahiense y ex-Liniers Galo Volpe.

Con este resultado Aldosivi perdió la categoría (junto a Estudiantes de Río Cuarto) a falta de una fecha, en la que se despedirá12 de la máxima división visitando a River Plate.

Mientras que Racing quedó 12° en su zona y 21° en la tabla anual.

En la última jornada visitará a Barracas Central.