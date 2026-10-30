Provincial U17: Bahía volvió a ganar, clasificó primero y cruzará con La Plata
El representeante bahiense superó por la mañana a Necochea y en la noche al local Mar del Plata.
Bahía tuvo una primera jornada perfecta en el Provincial U17, porque esta noche volvió a ganar, ahora al local Mar del Plata, 88-81, luego del debut triunfal frente a Necochea, 95 a 68.
De esta manera, el representante bahiense se adjudicó la Zona Sur y cruzará mañana con La Plata, segundo la Norte, desde las 20 en Kimberley.
En tanto, la otra llave la animarán Pergamino (primero de la Norte) y Mar del Plata (segundo de la Sur), desde las 18.
Por la mañana, a las 10, jugarán por el quinto puesto Junín-Necochea.
En su segunda presentación, Bahía sacó una diferencia muy importante (72-45) se relajó, rotó el equipo y los marplatenses metieron siete triples (en otros tantos intentos), recortando la diferencia a 4, con Juan Cruz Locatelli (4-8 en triples) y Joaquín Bulchi (3-6 en triples) a la cabeza.
En Bahía, el principal jugador fue Felipe Germain, con 6-11 en triples, 2-4 en dobles y 6-6 en libres, más 6 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos.
En tanto, Emmanuel Diez completó 13 puntos y 7 rebotes y Valentino Perticarini sumó 14 puntos y 8 recobres.
La síntesis:
Mar del Plata (81): L. Yuricht (2), J. Piovani (4), A. Bulchi (19), J.C Locatelli (20), J. Boo (1), fi; F. Carabelli (11), A. Bracciale (6), U. Grassi (4), G. Pascal (1), A. Sartor (10), I. Césari y M. Cigoy (3). DT: Maximiliano Maciel.
Bahía Blanca (88): L. Mattioli (3), B. Sosa (2), F. Germain (28), E. Diez (13), G. Di Stéfano (6), fi; G. Gasparini, M. Marcos (4), M. Gizzi (4), M. Santillán, T. Renzi (8), Gino Basaul (6) y V. Perticarari (14). DT: Mauro Richotti.
Cuartos: Mar del Plata, 14-26; 34-45 y 48-72.
Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Gonzalo Geada (Junín).
Cancha: Kimberley.
El plantel
Los 12 jugadores de Bahía:
Jugador Club
Genaro Di Stéfano Bahiense del Norte
Mateo Gizzi Estrella
Mateo Santillán L.N. Alem
Felipe Germain Napostá
Bautista Sosa Napostá
Gino Basaul Olimpo
Luciano Mattioli Olimpo
Tomás Renzi Olimpo
Emanuel Diez Villa Mitre
Franco Gasparini Villa Mitre
Mirko Marcos Villa Mitre
Valentino Perticarari Villa Mitre
Entrenador: Mauro Richotti.
Asistente: Sebastián Dodero.
PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.