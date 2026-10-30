Provincial U17: Bahía volvió a ganar, clasificó primero y cruzará con La Plata

Bahía tuvo una primera jornada perfecta en el Provincial U17, porque esta noche volvió a ganar, ahora al local Mar del Plata, 88-81, luego del debut triunfal frente a Necochea, 95 a 68.

De esta manera, el representante bahiense se adjudicó la Zona Sur y cruzará mañana con La Plata, segundo la Norte, desde las 20 en Kimberley.

En tanto, la otra llave la animarán Pergamino (primero de la Norte) y Mar del Plata (segundo de la Sur), desde las 18.

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Por la mañana, a las 10, jugarán por el quinto puesto Junín-Necochea.

En su segunda presentación, Bahía sacó una diferencia muy importante (72-45) se relajó, rotó el equipo y los marplatenses metieron siete triples (en otros tantos intentos), recortando la diferencia a 4, con Juan Cruz Locatelli (4-8 en triples) y Joaquín Bulchi (3-6 en triples) a la cabeza.

En Bahía, el principal jugador fue Felipe Germain, con 6-11 en triples, 2-4 en dobles y 6-6 en libres, más 6 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos.

En tanto, Emmanuel Diez completó 13 puntos y 7 rebotes y Valentino Perticarini sumó 14 puntos y 8 recobres.

La síntesis:

Mar del Plata (81): L. Yuricht (2), J. Piovani (4), A. Bulchi (19), J.C Locatelli (20), J. Boo (1), fi; F. Carabelli (11), A. Bracciale (6), U. Grassi (4), G. Pascal (1), A. Sartor (10), I. Césari y M. Cigoy (3). DT: Maximiliano Maciel.

Bahía Blanca (88): L. Mattioli (3), B. Sosa (2), F. Germain (28), E. Diez (13), G. Di Stéfano (6), fi; G. Gasparini, M. Marcos (4), M. Gizzi (4), M. Santillán, T. Renzi (8), Gino Basaul (6) y V. Perticarari (14). DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Mar del Plata, 14-26; 34-45 y 48-72.

Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Gonzalo Geada (Junín).

Cancha: Kimberley.

El plantel

Los 12 jugadores de Bahía:

Jugador Club

Genaro Di Stéfano Bahiense del Norte

Mateo Gizzi Estrella

Mateo Santillán L.N. Alem

Felipe Germain Napostá

Bautista Sosa Napostá

Gino Basaul Olimpo

Luciano Mattioli Olimpo

Tomás Renzi Olimpo

Emanuel Diez Villa Mitre

Franco Gasparini Villa Mitre

Mirko Marcos Villa Mitre

Valentino Perticarari Villa Mitre

Entrenador: Mauro Richotti.

Asistente: Sebastián Dodero.

PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.