GP de México: Colapinto y Gasly fueron sancionados y Alpine se quedó sin puntos

Franco Colapinto fue sancionado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), tras el Gran Premio de México correspondiente a la fecha 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 disputada esta tarde.

El argentino recibió 10 segundos y un punto en su Superlicencia, por no respetar la bandera amarilla.

Lo mismo sucedió con su compañero de equipo Pierre Gasly, quien recibió un "stop and go" equivalente a 30 segundos de suspensión.

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De esta manera, Colapinto (que había sido 8°) y Pierre (que había terminado 10°), pasaron al 15° y 17° respectivamente, quedando fuera de los 10 primeros y Alpine no sumó puntos.

La noticia se confirmó luego de que se supiera que el pilarense había subido un puesto (a 7°) por una sanción a Oscar Pistri (McLaren).