Messi marcó un golazo y le dio el triunfo a Inter Miami

Con un gol de Lionel Messi, Inter Miami dio vuelta el partido ante New England Revolution y se impuso por 2 a 1 en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Major League Soccer.

El tanto del rosarino llegó a los 83 minutos, luego de que su equipo comenzara perdiendo como visitante.

El otro gol de Las Garzas lo anotó Germán Berterame, a los 69 minutos.

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Mientras que Revolution había arrancado ganando con gol de Daniel Gazdag, a los 53 minutos.

Con esta victoria, Inter trepó al segundo lugar de la tabla superando a su rival de esta noche por un punto y quedando a 15 del líder Nashville SC.