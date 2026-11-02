Provincial de Vóley: Bahiense se consagró campeón en mujeres y Liniers se subió al podio en varones

Bahiense del Norte se coronó campeón provincial de vóleibol en la máxima categoría femenina, tras vencer en la final a Cedetalvo de Mar del Plata por 3-0, en el certamen que se desarrolló en Pergamino y fiscalizó la Federación Bonaerense.

Las tricolores, que venían de obtener la etapa regional --Licebo-- ante el mismo rival el mes pasado, se impusieron con parciales de 25-21, 25-19 y 25-19, apoderándose del certamen de manera invicta y sin ceder sets.

Las de calle Salta se impusieron en la fase de grupos a Alsina de Los Toldos y Liniers, luego en cuartos de final superaron a Estudiantes de Olavarría y en semifinales vencieron a Once Unidos de Mar del Plata, quien precisamente se habían quedado el año pasado en poder de este certamen, tras vencer a las bahienses en la definición.

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Además del logro en equipo, Bahiense se quedó con los premios de Mejor Jugadora (Lucia Lopez Fresco), Mejor Receptora (Tatiana Delgado), Mejor Atacante (Victoria Vargas) y Mejor Armadora (Selene Kees).

Ahora, el equipo de nuestra ciudad le tocará pensar en la Liga Argentina Femenina, que se disputará a partir de enero próximo.

Por su parte, Liniers culminó en la quinta posición, tras vencer en sets corridos a Estudiantes de Olavarría. Las albinegras vencieron en la fase de grupos a Alsina de Los Toldos y cayeron ante las de calle Salta. En cuartos de final, sucumbieron frente a Cedetalvo y luego derrotaron al local Argentino.

Las de la avenida Alem ahora encararán su preparación para la Liga Federal Argentina, que comenzará en febrero próximo.

Liniers en el podio masculino

Al igual que el año pasado, Liniers volvió a subirse al podio de la máxima categoría masculina de la Provincia, tras vencer en sets corridos a Racing de Olavarría, y acumular una sola caída en cinco presentaciones.

El Chivo venció en su zona a Alianza de Chivilcoy y Tiro Federal de Baradero en sets corridos e hizo lo propio ante Olimpo en los cuartos de final. Ya en semifinales, el elenco bahiense cayó ante el a la postre campeón, Once Unidos de Mar del Plata.

Además del trofeo y las medallas, el conjunto de la avenida se llevó el premio a Mejor Central, que quedó en manos de Martín Vera.

Ahora, el elenco de la avenida Alem encarará su preparación para la Liga Federal Argentina, a disputarse en febrero próximo, en la ciudad de Bariloche.

Por su parte, Olimpo también tuvo una destacada actuación al culminar en el séptimo puesto del certamen desarrollado en tierra pergaminense. En la zona, los aurinegros cayeron ante Recreativo de Areco (subcampeón) y vencieron a Somisa de San Nicolás. En cuartos de final sucumbieron frente a Liniers, mientras que en los cotejos reclasificatorios, perdieron ante Banco Provincia de Mar del Plata y superaron a Argentino de Alfonzo.