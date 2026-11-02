Huracán, a paso firme en los dos frentes: "Vamos por todo", se ilusionó Salvarezza

Huracán de Ingeniero White sigue firme en busca de sus objetivos en esta temporada.

Con el número "1" asegurado en el Clausura de la Liga del Sur (ya ganó el Apertura), el Globo se metió anoche en la semifinal del Torneo Regional Amateur.

Para eso, el equipo de Ingeniero White debió superar a Santa Rita de Piedritas, tras vencerlo en la ida por 3 a 0 en el Bule, ayer cayó por 2 a 0 como visitante en un partido que pasó de todo.

"Habían avisado que si había algo medio raro con el clima, nos íbamos a meter un rato al vestuario hasta que calme", contó Matías Salvarezza, arquero del Globo, en relación al parate por la tormenta eléctrica que obligó a demorar el partido.

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Además, el golero habló sobre el polémico segundo gol de Santa Rita.

"Me quería morir, porque estaba a medio metro de la línea. Todo pasó a medio metro de la línea, fue una cosa de locos", contó Mati en El Diario Deportivo.

"Decí que gracias a Dios pudimos sacar la ventaja acá y fuimos con los tres goles de acá. Sino hoy estábamos hablando de otra cosa. Yo podía por favor que termine, cada vez que miraba al árbitro estaba sumando 5 minutos más. No quería saber más nada", agregó el bahiense ex-Liniers y La Armonía.

Previo al compromiso en Piedritas, Huracán había vencido a Bella Vista (el sábado) por 3 a 2 en el último partido de la fase regular del Clausura, que lo terminó invicto.

Ahora en semifinales cruzará con Libertad en el certamen local, con ventaja extra por haber sido el "1" en la etapa clasificatoria y sabiendo que -de mínima- tiene su lugar asegurado en la final anual por haber ganado el Apertura.

"Se demostró que estamos todos preparados, que toque el que toque va a dejar la vida. Vamos a ir en busca de todo", avisó Matías.

En el Regional, en tanto, se medirá ante Ferro de General Pico en semifinales. La otra llave la animarán Deportivo Norte de Mar del Plata y Racing de Olavarría.

"Vamos a ir buscar el partido allá, como hacemos siempre, eso no va a cambiar. Va a estar duro. Sabemos que tenemos la ventaja de definir de local; que en el Bule nos hacemos muy fuerte y lo hemos hecho muy bien", se ilusionó el arquero.

"Los objetivos eran pelear por todo, el grupo lo asimiló de la mejor manera y quedó demostrado que está para pelear cosas importantes", cerró Mati.

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