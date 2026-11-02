Argentinos Juniors venció a Atlético Tucumán y sigue firme en la lucha de la tabla anual, con Boca y Central
El Bicho se impuso por 2 a 1 como visitante.
Argentinos Juniors venció esta noche a Atlético Tucumán, en el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El Bicho se impuso por 2 a 1 como visitante y sigue firme en su lucha en la tabla anual.
Los goles del triunfo del equipo de La Paternal los anotaron Matías Giménez, a los 30 minutos, y Clever Ferreira, en contra a los 43.
Mientras que para el Decano descontó Alexis Canelo, a los 86 minutos y de penal.
En el local, además, se fue expulsado Luciano Vallejo a los 91 minutos.
Con esta victoria, el Bicho alcanzó a Boca en la tabla anual, ambos con 60 puntos.
De momento, el Xeneize lidera por tener mejor diferencia de gol.
En tanto Rosario Central está tercero con 59 unidades.
En la última fecha, Boca recibirá a Defensa Justicia (que hoy empató ante Independiente 1 a 1), Argentinos será local ante Huracán y Central esperará por Estudiantes de Río Cuarto.
Todos estos partidos se jugarán el sábado a las 14.30.