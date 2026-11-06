Gran Premio de Brasil: Colapinto fue 11° en la segunda práctica, que dominó el flamante campeón

Se cerró el primer día de actividad en el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la fecha 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El Autódromo de Interlagos fue el escenario de la Práctica Libre 2, que se desarrolló esta tarde en el Autódromo de Interlagos.

Franco Colapinto redondeó otra buena actuación terminando 11° (Alpine), en una tanda que fue dominada por el flamante campeón Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz).

Detrás del italiano quedaron Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

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El piloto argentino venía de ser 9° en la primera sesión, en la que el más veloz resultó Norris.

Pierre Gasly, compañero de Franco, sólo giró en la PL2 y terminó 14°. En la primera tanda su auto lo manejó Gabriel Mini y fue 7°.

Así terminaron las posiciones en la PL2:

*Sigue mañana

La actividad en tierras brasileñas seguirá mañana, con la última tanda de entrenamiento (a las 11.30) y la Clasificación (desde las 15).

Mientras que el domingo la carrera principal del Gran Premio comenzará a las 14.