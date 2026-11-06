Olímpicos de la Juventud: Roth fue determinante y Argentina avanzó de ronda en el básquet 3x3

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

La selección argentina debutó con una victoria su participación en el torneo de básquet 3x3 de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Con una actuación sobresaliente del bahiense Enzo Roth, la albiceleste superó 17 a 14 a Venezuela y, además, se aseguró la clasificación a los cuartos de final.

Esto sucedió porque Venezuela también cayó en su debut (19-21 con Mongolia) y a la siguiente instancia avanzan los dos mejores equipos sobre tres en total.

En ese sentido, luego desde las 13.50 chocarán Argentina y Mongolia para determinar el primer y segundo lugar del grupo B y empezar a definir los cruces.

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Además del joven formado en Argentino y Napostá (que ahora milita en Quimsa de Santiago del Estero) integran el plantel dirigido por Luciano Santín los jugadores Igor Joloidovsky (Instituto de Córdoba), Thiago Montes (La Federación Deportiva de Chubut) y Ezequiel Román (Gimnasia de Rosario). Mientras que Carlos Spellanzón, Director Nacional de 3x3, acompaña a la delegación.

Roth jugó 8:33, totalizó 7 puntos y anotó los útimos tres del partido, mientras que Montes aportó 4 y tanto Joloidovsky como Román sumaron 3 unidades cada uno.

Como dato destacado, todos los puntos de Argentina —que comenzó perdiendo 3 a 0— fueron simples: ya sea con lanzamiento de cancha o tiros libres (no anotó desde el perímetro, que en esta modalidad valen dos puntos).

Partidos del grupo B (viernes 6)

07:50 - Mongolia 21-19 Venezuela

12:00 - Argentina 17-14 Venezuela

13:50 - Mongolia vs. Argentina

Grupo A: Alemania, Costa de Marfil e Islas Salomón

Grupo C: Letonia, Puerto Rico y Singapur

Grupo D: Senegal, Argelia y Lituania

Si Argentina gana la primera fase, volverá a jugar el domingo a las 12:50 de nuestro país ante el segundo del grupo D. En tanto, si queda segunda, cruzará 9:45 ante el vencedor del D.

Las semifinales están pactadas para las 9:20 y 9:45 del lunes; mientras que a continuación irán los partidos por la medalla de bronce (12:25) y de oro (13:15).

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

22/3 al 4/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Ciudad de Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Rosario, Rafaela y Santa Fe, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Abril o septiembre - III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)