Cecilia Dieleke le da la "espalda" a la historia olímpica, con tres medallas en natación

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Cuando Agostina Hein parecía llevarse todos los flashes de la natación argentina —y del deporte nacional en su totalidad—, otro apellido que venía sonando cada vez más fuerte tuvo su explosión esta semana en Dakar, sede de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud.

Cecilia Dieleke, nacida el 8 de octubre de 2009 en San Martín, provincia de Buenos Aires, encadenó tres medallas en cuatro presentaciones y se instituyó como la atleta nacional más ganadora del evento para menores de 18 años, sumándose a la lista de campeones olímpicos.

Dieleke se quedó el domingo con la medalla de oro en los 200 metros espalda: con un tiempo de 2:10.05, no solo selló la primera dorada para la delegación argentina en esta edición de los Juegos, sino que además estableció el récord absoluto sudamericano de la especialidad (y quedó cerca de una marca B para Los Ángeles 2028...).

Cecilia Dieleke

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"Es un sueño hecho realidad. Todo lo trabajado, tanto por mí como por todos los que me acompañan todos los días, tuvo su recompensa. Desde que empecé a nadar, mi sueño siempre fue llegar a un Juego Olímpico. Estuve muy cómoda nadando, a pesar del sol que sofocaba un poco", señaló desde el estadio Tour de l'Oeuf de Dakar.

"Se la dedico a mi entrenador, a mi familia, a mis amigos y en especial a mi hermana Nati, a mi mamá Patricia, a mi papá Sergio y a mi perrita Wendy", agregó.

Este martes, Cecilia obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros espalda, con un registro de 1:00.83. Mientras que hoy al mediodía, la nadadora argentina logró la de bronce con un tiempo de 28.83 en los 50 metros espalda.

Dieleke compitió también en los 50 metros libres, quedando novena, con 26.77, a 12 milésimas de la final.

Cecilia Dieleke

Argentina se encuentra afrontando Dakar 2026 con un historial que traía 49 medallas en las tres ediciones disputadas de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El recorrido comenzó en Singapur 2010, donde la delegación nacional —integrada por 59 deportistas— obtuvo seis preseas: una de oro, dos de plata y tres de bronce.

La primera dorada correspondió a Brian Toledo, el joven lanzador de jabalina que perdiera la vida en febrero de 2020 tras accidentarse con su moto.

Cuatro años después, en Nanjing 2014, la cosecha creció a 11 medallas, con dos doradas, cuatro plateadas y cinco de bronce. En esa edición participó el bahiense Rodrigo Gerhardt, integrante del seleccionado masculino de básquetbol 3x3, que consiguió el tercer puesto.

Argentina participó con 60 atletas y, entre otros, fueron los primeros Juegos de la tiradora Fernanda Russo, que luego acudiera a Toronto 2015, Río 2016, Cochabamba 2018, Lima 2019, Tokio 2020, Asunción 2022, Santiago 2023, París 2024 y Santa Fe 2026.

El gran salto llegó en Buenos Aires 2018 ya que, como anfitriona, Argentina participó con 141 jóvenes y alcanzó 32 medallas, con 11 de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Entre los campeones estuvieron otros dos bahienses: Fausto Ruesga, quien se consagró en el torneo de volcadas y también integró el equipo masculino de básquetbol 3x3, y Agustina Roth, oro en el ciclismo BMX Freestyle.

El balance previo a Dakar reunía 14 medallas doradas, 16 plateadas y 19 de bronce, si bien en algunas pruebas las preseas correspondieron a equipos mixtos multinacionales, integrados por deportistas de diferentes países, situación que no pasa en los Juegos Olímpicos absolutos.

A continuación, el detalle:

Singapur 2010

Oro

1 - Brian Toledo (atletismo, jabalina)

Plata

1 - Selección femenina (hockey sobre césped)

2 - Selección masculina (vóleibol)

Bronce

1 - Lucas Guzmán (taekwondo, -48 kg)

2 - Fabián Maidana (boxeo, 64 kg)

3 - Lautaro Díaz (triatlón) – Equipo mixto multinacional

Nanjing 2014

Oro

1 - Francisco Saubidet Birkner (vela, Techno 293)

2 - Ayelén Elizeche (judo) – Equipo mixto multinacional

Plata

1 - Martina Campi (ecuestre, salto)

2 - Martina Campi (ecuestre, salto) – Equipo mixto multinacional

3 - Selección masculina (rugby 7)

4 - Fernanda Russo (tiro, rifle de aire 10 metros) – Equipo mixto multinacional

Bronce

1 - Sasha Nieva (levantamiento de pesas, -58 kg)

2 - Gustavo Basile (judo) – Equipo mixto multinacional

3 - Selección femenina (hockey sobre césped)

4 - Santiago Aulisi y Leandro Aveiro (vóleibol playa)

5 - Selección masculina (básquetbol 3x3) – Con el bahiense Rodrigo Gerhardt

Buenos Aires 2018

Oro

1 - María Sol Ordás (remo, single scull)

2 - Agustina Roth e Iñaki Iriartes (ciclismo, BMX Freestyle por equipos mixtos)

3 - Dante Cittadini y Teresa Romairone (vela, Nacra 15)

4 - Facundo Díaz Acosta y Sebastián Báez (tenis, dobles masculino)

5 - Nazareno Sasia (atletismo, bala)

6 - Fausto Ruesga (básquetbol, torneo de volcadas)

7 - Brian Arregui (boxeo, -69 kg)

8 - Selección femenina (balonmano playa)

9 - Selección femenina (hockey 5)

10 - Selección masculina (rugby 7)

11 - Selección mascilina (básquetbol 3x3) - Con el bahiense Fausto Ruesga

Plata

1 - Delfina Pignatiello (natación, 800 m libres)

2 - Delfina Pignatiello (natación, 400 m libres)

3 - Fernando Espíndola (gimnasia) – Equipo mixto multinacional

4 - Mariano Carvajal Matus (baile deportivo) – Equipo mixto multinacional

5 - Facundo Díaz Acosta (tenis, single)

6 - Linda Machuca (lucha libre, -73 kg)

7 - Agustina Giannasio (turo con arco, equipo mixto)

8 - David Almendra (lucha libre, -55 kg)

9 - Franco Serrano (pentatlón moderno) – Equipo mixto multinacional

10 - Agustín Osorio (atletismo, jabalina)

Bronce

1 - Tomás Herrera y Felipe Modarelli (remo, dos sin timonel)

2 - Santiago Escallier (gimnasia) – Equipo mixto multinacional

3 - Facundo Firmapaz (tiro, carabina de aire comprimido 10 metros mixto)

4 - Valentín Rossi (canotaje, K1)

5 - Sofía Acevedo (básquetbol, torneo de triples)

6 - Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira (golf, equipo mixto)

7 - Mauro Zelayeta y Juan Bautista Amieva (vóleibol playa)

8 - Mirco Cuello (boxeo, -56 kg)

9 - Victoria Saputo (boxeo, -60 kg)

10 - Selección masculina (balonmano playa)

11 - Selección masculina (hockey 5)

Dakar 2026

Oro

1 - Cecilia Dieleke (natación, 200 m espalda)

Bronce

1 - Thiago Carvallo (judo, -66 kg)

2 - Selección masculina (rugby 7)

3 - Cecilia Dieleke (natación, 100 m espalda)

4 - Cecilia Dieleke (natación, 50 m espalda)