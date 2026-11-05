Duro cruce en Perú: "Mi trabajo es que usted vea el fútbol con los ojos abiertos"

El entrenador español fue provocado y respondió en la misma línea. Foto: captura de pantalla.

Con una campaña en mitad de tabla (10º en la zona B) y una racha de dos victorias en las últimas cinco presentaciones, el entrenador del Cusco FC no la pasó bien en una conferencia de prensa, al protagonizar un acalorado intercambio con un periodista local.

Ante una pregunta sin la diplomacia o formalidad que cabría esperar en un espacio como una conferencia de prensa, el periodista cusqueño Iván Escalante provocó al entrenador español Javier Rabanal, quien llegó a la institución a principios de junio pasado como reemplazo de Alejandro Orfila.

"Si buscamos a dos delanteros y no hacen nada, ¿Cuál es su trabajo en la semana? No los he visto mucho patear de afuera", preguntó Escalante. A lo cual el DT replicó: "Mi trabajo es que usted vea el fútbol con los ojos abiertos. Usted ve el fútbol con los ojos cerrados. Sea respetuoso cuando hace las preguntas".

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Todo en el contexto de un pospartido con derrota del Cusco FC por 1-0 ante Sport Boys. Por eso la temperatura del cruce fue subiendo de esta manera: