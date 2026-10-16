Enzo Roth y el básquet 3x3 olímpico: "Vamos a defender la medalla de oro que se ganó en 2018"

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Otra gloriosa página deportiva escribirá Bahía Blanca este viernes, al producirse el inicio del básquet 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y el debut de Argentina con Enzo Roth.

El joven formado en Argentino y Napostá (ahora milita en Quimsa de Santiago del Estero) integrará el plantel nacional que competirá en el grupo B junto a Venezuela y Mongolia. Los dos mejores seleccionados avanzarán a cuartos de final (domingo); mientras que las semifinales y los partidos por medallas están previstos para el lunes en la capital senegalesa.

El plantel, dirigido por Luciano Santín, estará integrado también por Igor Joloidovsky (Instituto de Córdoba), Thiago Montes (La Federación Deportiva de Chubut) y Ezequiel Román (Gimnasia de Rosario). Mientras que Carlos Spellanzón, Director Nacional de 3x3, acompaña a la delegación.

“Sé que hubo dos bahienses que estuvieron en estos Juegos y es un orgullo ser parte de las pocas personas que han podido representar a la ciudad de esta manera. Siento que no vamos solamente a participar, pasarla bien y pasear; sino que vamos a defender la medalla de oro que se ganó en 2018. La última fue nuestra y tenemos que defenderla a muerte y dejar a la Argentina lo más alto posible”, le contó Roth a La Nueva.

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El escolta-alero, de 1m95, hace referencia a Rodrigo Gerhardt y Fausto Ruesga, quienes no solo compitieron sino que también lograron subirse al podio en versiones anteriores de los YOG (Youth Olympic Games, en inglés).

La historia comenzó en 2007, cuando FIBA propuso de forma oficial al Comité Olímpico Internacional añadir el básquet 3x3 a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2010 en Singapur, lo que terminó siendo el primer evento oficial en la historia del particular formato.

Argentina fue con Carlos Gavilán, Tomás Zanzottera, Juan Rossi y Martín Massone y terminó 7ª (récord 5-2).

Cuatro años más tarde, en Nanjing 2014, la Selección (registro 10-3), integrada por el bahiense Rodrigo Gerhardt, se trajo la medalla de bronce: derrota en semifinales ante Francia (16-14) y luego victoria sobre Rusia (17-14). Michel Divoy, Juan Pablo Lugrin y José Vildoza completaron el plantel.

Mientras que en la última edición, Argentina alcanzó la histórica medalla de oro en Buenos Aires 2018, con Juan De La Fuente, Marco Giordano, Juan Hierrezuelo y Fausto Ruesga (otro bahiense, Juan Cruz Marini, integró la preselección) al superar en la final a Bélgica por 20-15, ante una multitud en el Parque Urbano de Puerto Madero.

Justamente, el alero formado en Olimpo se constituyó en aquellos días de octubre de 2018 en el único argentino con dos medallas de oro en una misma edición olímpica ya que, además del primer puesto en la competencia por equipos, se quedó con la competencia de volcadas en una definición apasionante.

“Se formó un grupo muy lindo desde la primera concentración. Desde lo humano y por el nivel de juego, es un equipo del que se pueden esperar grandes cosas. Tenemos mucho diálogo y eso nos hace ser mejores dentro de la cancha”, agregó Enzo.

“La evolución en la disciplina ha sido de todos, de los que no quedaron también —continuó—. Todos hemos cambiado drásticamente el juego en el 3x3 desde que empezamos, hemos entendido lo que querían los entrenadores. Sabemos jugar al básquet y es lo que tenemos que hacer, sin importar la modalidad”

“Tenemos un equipo bastante alto, pero que a la vez es rápido y con mucho movimiento de balón. Son todos muy cracks, también fuera de la cancha. Con todos me entiendo muy bien. Espero que nos vaya muy bien”, cerró Roth.

Partidos del grupo B (viernes 6)

07:50 - Mongolia vs. Venezuela

12:00 - Argentina vs. Venezuela

13:50 - Mongolia vs. Argentina

Grupo A: Alemania, Costa de Marfil e Islas Salomón

Grupo C: Letonia, Puerto Rico y Singapur

Grupo D: Senegal, Argelia y Lituania

Si Argentina gana la primera fase, volverá a jugar el domingo a las 12:50 de nuestro país ante el segundo del grupo D. En tanto, si queda segunda, cruzará 9:45 ante el vencedor del D.

Las semifinales están pactadas para las 9:20 y 9:45 del lunes; mientras que a continuación irán los partidos por la medalla de bronce (12:25) y de oro (13:15).

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

22/3 al 4/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Ciudad de Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Rosario, Rafaela y Santa Fe, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Abril o septiembre - III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)