Pellegrini-Caza y Pesca Huracán Médanos y Espora-La Falda, fiebre de básquetbol por la noche en Punta Alta

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Coincidentemente en Punta Alta se disputarán los dos partidos de este sábado -día que habitualmente no se utiliza para los torneos superiores-, con los cruces entre Pellegrini-Caza y Pesca Huracán Médanos, por la LBB Bronce y Espora-La Falda, por la LBB Plata.

Pelle recibirá a los medanenses, en cancha de Altense, desde 21, arbitraje de Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Jerónimo Javier Ocampo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es el tercer juego (1-1) correspondiente a la final del segundo tramo de la LBB Bronce, después del partidazo que disputaron el miércoles en el Casanova y que terminó con triunfo de los puntaltenses, 77-75 en suplementario (70-70).

Para hoy, el azulgrana contará con los regresos de Fabricio Starc (ausente el último juego con un golpe) y Mateo Barrera (no estuvo por estudio), mientras que Nicolás Themtham volvió anoche de un largo viaje, por lo que también estará a disposición.

A la vez, Juan Sergio Palumbo tendrá desde el inicio a Iván Gómez Lepez, quien el miércoles llegó cuando se disputaba el tercer cuarto, después de rendir un examen universitario.

El primer partido "El Caza" -que hoy está completo- lo ganó 61 a 56, sumando la cuarta victoria consecutiva en el historial entre ambos, racha que se cortó el miércoles con la reacción de Pellegrini.

De esta manera, se abrió un interrogante respecto del futuro de la serie, porque de repetir Pelle quedará a un partido de sellar la serie, el miércoles en el Casanova.

En caso de ganar la serie Caza y Pesca automáticamente ascenderá, de lo contrario se disputará una final extra, al mejor de tres, con ventaja de localía para Pellegrini.

El que no ascienda directamente, tendrá una segunda posibilidad en la promoción frente al perdedor de la serie por la permanencia de la LBB Plata que disputan La Falda (1) y Espora (2).

Historial

Llevan nueve partidos disputados en la temporada:

Ganador Cancha

Pellegrini: 77-31 Pellegrini (fase regular)

Caza y Pesca: 72-69 Altense (final primer tramo)

Pellegrini: 83-79 (68-68) Estudiantes (final primer tramo)

Pellegrini: Altense: 88-63 Altense (final primer tramo)

Caza y Pesca: 71-69 Estudiantes (final primer tramo)

Caza y Pesca: 86-62 Altense (final primer tramo)

Caza y Pesca: 74-69 Caza y Pesca (fase regular)

Caza y Pesca: 61-56 en Altense (final segundo tramo)

Pellegrini: 77-75 (70-70) en Estudiantes (final segundo tramo)

Por la Permanencia

También en la vecina habrá un partido de mucha tensión, midiéndose Espora (2)-La Falda (1), en el cuarto juego de la serie por la permanencia en la LBB Plata.

El encuentro en el José Galié comenzará a las 20, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.

Los puntaltenses ganaron los dos primeros juegos de la serie, 64-54 de visitante y 94-77 de local, mientras que no pudieron cerrar la serie en el tercero, cuando La Falda se impuso en el Lili Pisani, 79 a 73.

El perdedor de esta serie descenderá a la LBB Bronce, mientras que el ganador se enfrentará en la promoción frente a Pellegrini o Caza y Pesca, el que no ascienda directamente.