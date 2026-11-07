Espora quedó más cerca de la permanencia en la LBB Plata y La Falda cayó a la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Espora derrotó esta noche a La Falda, 79 a 66, cerró 3-1 la serie permanencia de Liga Bahiense de Básquetbol Plata y condenó al descenso a su rival, que la próxima temporada tendrá que jugar en la LBB Bronce.

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Los puntaltenses, de todos modos, aún deberán superar otra instancia para asegurarse la permanencia en la categoría, enfrentando al segundo de la LBB Bronce, que surgirá entre Pellegrini y Caza y Pesca Huracán Médanos.

Los locales estaban arriba 21-20 en el inicio del segundo cuarto y metieron un parcial de 22-10 al cabo del primer tiempo, con un juego colectivo que fue en crecimiento.

Enfrente, mientras tanto, Benjamín Minucci lideraba al albirrojo.

En el equipo que orienta Leandro Carbonell, hubo tres pilares, con Tomás Galant aportando 23 puntos (9-15 en dobles y 5-7 en libres) y 5 rebotes; Mauro Veliz, con 12 unidades y Andrés Miguez terminó con 16 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias.

En la visita, Minucci convirtió 37 puntos (el 56% de su equipo), con 0-3 en triples, 9-15 en dobles y 19-24 en libres, más 9 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos.

Esta es la síntesis:

Espora (79): A. Miguez (16), M. Véliz (12), J. Martínez (2), J. Coronel (10), T. Galant (23), fi; M. Achor (2), L. Ruiz (11), I. Costanzo y Giuliano Barcala (3). DT: Leandro Carbonell.

La Falda (66): T. Zamparo, B. Minucci (37), M. Cuchetti (5), J. Marcos (3), I. Frisón (5), fi; F. Riccio (11), P. Amigo, J.P. Troja (3), G. Cuchereno (2), J. Chazarreta y B. Mangiapane. DT: Juan Miguel Vigna

Cuartos: Espora, 21-18; 43-30 y 64-48.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: José Galié (Espora).

Serie: Espora, 3-1.