Leandro Paredes y lo que le dijo su psicóloga en la previa a lograr el título con Boca

(Nota en desarrollo)

El capitán y referente de Boca, Leandro Paredes, habló tras consagrarse como campeón de Liga, luego de la agónica victoria ante Defensa y Justicia en la decimosexta fecha del Torneo Clausura: "Uno no se da cuenta de que a veces vive sus propios sueños".

Paredes se mostró emocionado luego de conseguir su primer título desde su vuelta al xeneize, siendo figura y pieza clave del equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena: "Soñé con volver desde el primer día que me tocó irme, con la ilusión de poder ser campeón. Nos tocó sufrir, pero éramos conscientes de que teníamos con qué llegar a esto y lo hicimos".

También dialogó con ESPN y contó una intimidad con su psicóloga: “Hoy me mandó una frase que decía ‘A veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo nuestro propio sueño’”.

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“Agradecer a este grupo de jugadores, los que se fueron a mitad de semestre, al cuerpo técnico de Úbeda y del Vasco”, agregó.

“Confié, tocó confiar. Hasta que el tiempo lo permita, confío hasta el último segundo. No lo llamo suerte yo, lo llamo constancia, trabajo. Merecíamos esto", entendió.

“Cuando hay un campeón es porque fue el mejor. Volvimos a ser campeones después de mucho tiempo, así que felices”, resaltó.