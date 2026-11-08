En vivo: con Franco Colapinto y la lluvia como protagonista, se corre el Gran Premio de Brasil

Con Franco Colapinto (Alpine) como protagonista, se corre en estos momentos el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la fecha 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La actividad en el Autódromo de Interlagos tendrá, otra vez, a la lluvia como protagonista, que será clave en la estrategia de los pilotos durante las 71 vueltas que durará la competencia.

El argentino se vio beneficiado por sanciones a otros pilotos y partió desde la 13° posición, tras haber logrado el 15° puesto en la Clasificación de ayer.

La poleposition la tuvo Lando Norris (McLaren) y a su lado partió el flamante campeó de la categoría, Andre Kimi Antonelli (Mercedes Benz).

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*En vivo

15.07hs: Llovizna en Interlagos

A falta de 23 vueltas para el final, el agua empieza a ser protagonistas.

14.50hs: Mitad de carrera

Se corrieron 35 de 71 vueltas: lidera Lando Norris, seguido por Hadjar y Verstappen.

Colapinto está 15° y Gasly, 13°.

14.31hs: ¡Trompo del campeón!

Andrea Kimi Antonelli, quien venía reportando fallas en su auto, hizo un trompo y pidió el liderazgo a manos de Norris.

14.29hs: A boxes

Franco Colapinto y Pierre Gasly ingresaron juntos a boxes para poner neumáticos blandos.

Antonelli sigue liderando la carrera, seguido de cerca por Norris.

14.17hs: Primeras 10 vueltas de 71

Antonelli sigue liderando la competencia; Verstappen ya está sexto y Colapinto, 17°.

14.04: ¡Acá está el campeón!

Andrea Kimi Antonelli se quedó con el primer lugar, tras superar a Lando Norris en la largada. También avanzó Liam Lawson, quedadon segundo y dejando al británico tercero.

Mientras que Colapinto perdió algunos lugares y quedó 17°.

Además, los múltiples campeones del mundo Lewis Hamilton y Max Verstappen avanzaron al 9° y 12° lugar tras partir desde el fondo de la grilla.

14.03hs: ¡Semáforo en verde!

Con Colapinto en el 13° lugar, se puso en marcha el Gran Premio de Brasil.

13.50: ¡Se viene la acción!

En 10 minutos comienza el Gran Premio de Brasil, en Interlagos.