Colapinto ganó dos lugares, larga 15º en el GP de Brasil y de atrás lo apurarán algunos "pesados"

El argentino Franco Colapinto se vio beneficiado por una serie de sanciones a otros cinco pilotos, y ganó dos lugares en la grilla, por lo que este domingo largará desde el décimoquinto puesto, al mando del Alpine, en el Gran Premio de Brasil.

El pilarense había tenido una clasificación irregular, y bajo la lluvia no pudo superar el primer corte y terminó en el puesto 17; sin embargo, poco después los comisarios de la FIA penalizaron a Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) y Sergio "Checo" Pérez (Cadillac), todos sancionados por hacer cambios en la unidad de potencia. Por su parte, George Russell (Mercedes) sufrió recargos por reemplazar el motor de combustión.

El argentino había marcado 1:33.327 en su mejor vuelta, pero no pudo pasar el primer corte, a pesar de haber clasificado mejor que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Además, la pole position fue para el británico Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 en el año pasado a bordo de su McLaren, y segundo quedó Russell, aunque la sanción le dejó el segundo lugar a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli.

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En una sesión que tuvo casi una hora y media de demora por lluvia, ante la negativa de la FIA de permitir que se utilicen las ruedas de lluvia extrema en momentos de altas precipitaciones, Colapinto no pudo mostrar su mejor versión.

El argentino estuvo mejorando sus tiempos constantemente, como le pasó a toda la grilla en un momento en el que las condiciones de la pista mejoraban a la par, y llegó a bajar su tiempo en más de seis segundos, pero no le alcanzó para superar la primera barrera de eliminación.

En el resto de la sesión, la Q2 se pudo disputar con normalidad e incluso con el uso de las ruedas intermedias, ante una lluvia que amainaba y, en condiciones mixtas, dio lugar a las muestras de talento de pilotos con autos poco competitivos, como fue el caso de Fernando Alonso, que pudo meter el Aston Martin en el séptimo puesto.

La segunda etapa de clasificación terminó bajo bandera roja por el accidente de Rafael Camara, por lo que la Q3 se demoró y dio tiempo a que la lluvia vuelva a levantar intensidad.

En ese contexto, los equipos optaron por dar una única vuelta rápida antes de guardar los autos en los boxes, en búsqueda de evitar accidentes, con Lando Norris como el piloto más rápido de la etapa.

Así largan

Esta es la grilla para el GP de Brasil, que se disputará este domingo en el circuiti de Interlagos desde las 14:

1º) Lando Norris (McLaren)

2º) Kimi Antonelli (Mercedes)

3º) Liam Lawson (Racing Bulls)

4º) Nico Hülkenberg (Audi)

5º) Isack Hadjar (Red Bull)

6º) Oliver Bearman (Haas)

7º) George Russell (Mercedes)

8º) Fernando Alonso (Aston Martin)

9º) Alexander Albon (Williams)

10º) Oscar Piastri (McLaren)

11º) Rafael Camara (Haas)

12º) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13º) Carlos Sainz (Williams)

14º) Charles Leclerc (Ferrari)

15º) Franco Colapinto (Alpine)

16º) Pierre Gasly (Alpine)

17º) Lance Stroll (Aston Martin)

18º) Valtteri Bottas (Cadillac)

19º) Gabriel Bortoleto (Audi)

20º) Lewis Hamilton (Ferrari)

21º) Max Verstappen (Red Bull)

22º) Sergio Pérez (Cadillac)