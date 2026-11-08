Federal Amateur: Huracán se presenta en Pico ante uno de los candidatos

A cinco pasos del ascenso, Huracán tendrá hoy una prueba por demás exigente en General Pico. Desde las 20, visitará a Ferro, en el marco del partido de ida por las semifinales de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.

El cotejo se disputará en el estadio El Coloso de Barrio Talleres, con el arbritraje de Richard Moyano, de Villa María, Córdoba.

El Globo de Mauro Brunelli viene de sufrir en Piedritas con derrota 2 a 0 ante Santa Rita, donde fue muy perjudicado con un impresentable arbitraje. Sin embargo, el 3-0 de la ida en el Bule lo puso en esta instancia.

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Ferro viene de dejar en el camino a All Boys de Trenel con victorias (1-0) en ambos cotejos.

La revancha se jugará dentro de siete días en el Bruno Lentini.

En la otra llave, Racing de Olavarría recibirá a Deportivo Norte de Mar del Plata,

El partido se jugará a las 21 en el escenario del Chaira, con contralor de Enzo Gutiérrez (Salto).