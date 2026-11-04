Como la “Cenicienta”, todos los partidos pierde un botín: “Vendélos”, le piden en Huracán

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Me dio gracia, y hasta se me escapó una leve sonrisa impulsiva, cuando uno de sus compañeros me mandó un mensaje de WhatsApp que decía: “La historia de los botines de Matías Mayo que merece ser contada”.

Y ahí reaccioné, claro, en los últimos partidos de Huracán lo vi caminar con un zapato en la mano, pero siempre creí que lo había perdido por alguna refriega futbolística; jamás lo asocié a cualquier otra cuestión de índole personal o a una falla de fábrica en el calzado.

Incluso, en el choque de ida frente a Santa Rita de Piedritas, 3-0 en el bulevar el pasado 25 de octubre, Mati revoleó los botines contra uno de los paredones del estadio y descalzo corrió hacia el vestuario a buscar otros que, dicho sea de paso, ya están bastante gastados y piden un cambio urgente. Son unos llamativos “timbos” naranja marca Puma. ¿Qué fue lo que sucedió realmente?

“Te cuento: nunca tuve problemas de que se me salgan los botines, pero en ese partido ante Santa Rita, a los 5 minutos, me pegaron un trancazo de atrás cuando entré al área de ellos y fue penal, pero no me lo cobraron. Más allá de eso, cuando me levanté no estaba el botín, y al irlo a buscar para ponérmelo, estaba rajado desde los cordones hasta la suela en la parte externa (como muestra la foto). A partir de ahí comenzaron los problemas”, expresó el lateral-volante ex Olimpo.

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“Y como vos decís, el izquierdo, el averiado, se me volvió a salir. Es un par nuevo que compré en forma directa en la fábrica Adidas, que por suerte y ante mi reclamo, se comprometieron a cambiarlos porque están en garantía. Ya los mandé a Buenos Aires, espero que lleguen esta semana o la otra”, fue el agradecimiento y el deseo de este visitador médico que el 17 de diciembre cumplirá 28 años.

“Como me aseguraron que me los iban a cambiar, no me quiero quejar, pero el tajo es muy grande y ese botín no me sirve ni para caminar. Una lástima, porque ya estaban adaptados al sintético, je, je”, exclamó este creyente de San Jorge y fiel seguidor del Papa Francisco.

"Espero que, como en el cuento (Cenicenta), que en la fábrica se comporten como príncipes y me manden los nuevos antes de que se me rompan los otros y se me conviertan en calabaza", reaccionó con el humor del caso.

--Alguien muy cercano a vos en el vestuario del “Globito” me adelantó: “Que juegue en ojotas o alpargatas”.

--Estoy a nada de entrar en pantuflas…(risas). Además de los naranjas (en la foto de abajo), tengo otro par, pero también están bastante usados, te diría un “mirame y no me toques”.

--Bueno, ¿qué saben de Ferro de General Pico, el rival de semifinales?

--Que tiene un plantel con mucho potencial y que es candidato al ascenso. De los tres que nos podían tocar como rivales, este es el más difícil. Salió segundo en su Zona (de 4 integrantes), detrás de All Boys de Trenel, al que después vencio con total autoridad y superioridad en los cruces de cuartos.

“Es un contrincante complicado, aunque por suerte definimos de local. El domingo en cancha de ellos tenemos que tomar todos los recaudos posibles y hacer un partido largo. Firmo el empate”.

Antes del cierre, le pedí que le mandé feliz cumple a papá Germán (llegó a los 60 aunque nop parezca), pero que no se le ocurra regalarle botines...

"No, mejor apunto para otro lado", subrayó Matías.