Di Carlo no le cerró las puertas a Ramón Díaz y aclaró el futuro de Ponzio: “Esto es hasta fin de año”

El presidente de River, Stefano Di Carlo, aclaró la visión del club respecto de quién estará al mando del plantel el próximo año, sin cerrarle las puertas a Ramón Díaz: "Esto es hasta fin de año, ahí analizaremos si es Ponzio o si es otro".

Di Carlo defendió la decisión de la dirigencia de darle el puesto de técnico al exjugador: "Él tenía la vocación de hacer esto y nosotros vemos que tiene aptitud, calidad humana y conocimiento de lo que es River, porque él estuvo en el peor y en el mejor momento de la historia del club. Tiene un plantel supercompetitivo y hablamos con él de que esto es una transición".

Además, Di Carlo contó por qué decidieron tomar a Ponzio en lugar de ir a buscar a un técnico de experiencia luego de la salida de Coudet: “Tomamos una decisión y nos decidimos por Leo para no exponer a un nuevo DT a que no pudiera imponer su impronta en un torneo en curso. Ponzio tenía la voluntad y vocación de hacer esto. Vimos condiciones para que se hiciera cargo de una transición”.

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Más allá de que el exmediocampista perdió el Superclásico y necesitará ser campeón del Clausura para clasificar a la Copa Libertadores, el dirigente aseguró que cuando se haga el balance de su futuro tendrán en cuenta que hay problemas que ya “venían desde comienzo de año”. Por ejemplo, la posición de River en la tabla anual.

A pesar del turbulento presente, Di Carlo afirmó que River saldrá de esta racha negativa de resultados. Pero a su vez, dejó en claro que el proceso requerirá tiempo.

“River se va a sobreponer, va a requerir tiempo pero el club ha vivido muchos momentos incómodos y se ha sobrepuesto a todo”.

Lo que necesita, según su mirada, es “seguir solidificando”.

“Está esa idea de que todo es un gran fracaso pero la verdad es que este equipo tiene apenas dos meses. Más allá del acumulado de tres años negativos, los millones gastados fueron justamente para construir y fortalecer la estructura de los próximos años”, continuó.

“Estamos en proceso, lo sacaremos adelante. Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos en el momento”, concluyó el dirigente.