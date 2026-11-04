Copa País: el seleccionado de la Liga se entrena pensando en San Jorge

Con la ilusión de meterse en la gran final, el seleccionado de la Liga del Sur se presentará este domingo en San Nicolás en el partido semifinal de la Copa País.

El combinado liguista se medirá ante su par de San Jorge desdelas 16.

El plantel conducido por Nicolás Ballestero comenzó ayer con los entrenamientos y partirá el sábado al mediodía rumbo a la ciudad bonaerense.

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Mañana, el DT dará la lista de convocados, que tendrá algunas ausencias de peso y también algunos regresos importantes.

El cotejo se disputará en el Estadio Único de San Nicolás, inaugurado el 19 de octubre de 2019 y tiene una capacidad de 25.000 espectadores.

La Liga del Sur viene de dejar en el camino al seleccionado de la Liga Sureña y a la de Trelew.

Su rival, en tanto, viene de eliminar a La Plata.