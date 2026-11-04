Una leyenda del tenis mundial se sumaría como dirigente del Real Madrid

Rafael Nadal se sumaría a la Junta Directiva del Real Madrid, según informó esta mañana el club español a través de un comunicado oficial.

La inclusión de la leyenda del tenis mundial como nuevo miembro se tratará en la Asamblea General de Socios Compromisarios que se dará el próximo sábado 21.

Desde la institución explicaron que "para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club".

Además, Nadal mostró su alegría en sus redes.

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"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", puso Rafa.