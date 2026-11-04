El Real Madrid confirmó la lesión de Campazzo y encendió la alarma: ¿se pierde los partidos con la Selección?

Facundo Campazzo sufrió una lesión muscular, según confirmó el Real Madrid en un comunicado oficial.

El mismo explica que al base cordobés "se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral izquierdo".

Tras informar del cuadro, el equipo español explicó que se encuentra "pendiente de evolución".

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El último domingo el exjugador de Peñarol se había retirado en el tercer cuarto del partido San Pablo Burgos, por la liga ACB de España.

Con este panorama y sin tiempos de recuperación específico resta saber si Campazzo podrá estar en la doble fecha de la Selección, cuando el combinado nacional buscará asegurar su boleto al próximo Mundial.

La albiceleste se presentará el jueves 26 y domingo 29, ante Bahamas y Canadá, en Zárate.

¿Llegará Facu?

Por lo pronto para esos juegos Argentina tampoco podrá contar con Gabriel Deck, ya que el también jugador del Real Madrid sufrió una lesión en el hombro izquierdo por la que debió ser operado.