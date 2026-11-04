El rival de Villa Mitre dejó el invicto en Pico; ya hay un cambio de DT y Federico Elías tiene reemplazo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre jugará mañana su segundo partido de Liga Argentina temporada 2026-27, después de 15 días del debut triunfal ante Pico, 56 a 52.

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El tricolor recibirá Deportivo Norte (Armstrong), que anoche perdió el invicto justamente ante los pampeanos, 75 a 61, recibiendo la puntuación más alta hasta el momento, ya que le había convertido 62 (Rocamora), 54 (Regatas), Gimnasia (44) y Unión (55).

El partido de mañana comenzará a las 21, dirigiendo Raúl Lorenzo y José Antonio Domínguez.

Esta noche, en tanto, se enfrentarán, también por la Conferencia Sur, Gimnasia y Esgrima La Plata-River, Centenario-Deportivo Viedma y Provincial ante el invicto Ciclista.

¿Por qué se fue?

El entrenador Juan Aquino decidió dejar el cargo en Unión (Mar del Plata), que tiene récord de 1-3 y Bautista Mendiola, su asistente, asumió al frente del plantel.

“Ahora que renuncié me siento muy bien, relajado, aliviado. La verdad es que no estaba bien personalmente, me sentía muy estresado, medio loquito”, contó el DT en "La Capital" de Mar del Plata.

“Creo que me mataron dos cosas. La primera fue todo el tiempo de espera durante el receso hasta la confirmación de que el equipo jugaba el torneo. Estaba muy ansioso, no sabía si tendría o no laburo, tuve un par de llamados de otros clubes y no podía responderles. Todo eso te va comiendo la cabeza y suma estrés”, especificó Aquino.

“Lo segundo es que en Unión se hace todo a pulmón y te terminás haciendo cargo de cosas que van más allá de tu laburo específico. Y este trabajo es 24×7. Los problemas no los dejás en la puerta del club, te los llevás a tu casa y afectan toda tu vida”, continuó el DT, que seguirá dirigiendo a los U21.

El entrenador está casado con Celeste Selent, basquetbolista de Peñarol.

“Yo no vivo del básquet. Tengo una actividad particular con Celeste y la estaba descuidando bastante”, explicó, aclarando que nunca se propuso ser entrenador profesional, y siendo asistente en Quilmes aceptó el desafío en Unión cuando Fernando Rivero dejó el puesto vacante.

"No me veo haciendo el sacrificio de irme diez meses a cualquier lugar con tal de dirigir. Tampoco tengo representante y sé que mi nombre no estará arriba de la mesa cada vez que un club vaya a buscar un entrenador. Seguramente en algún momento volveré a dirigir, pero no lo veo en el futuro inmediato. Voy a analizar muy bien todo lo que pasó y veré lo que hago”, señaló.

En lugar de Elías

Quilmes (Mar del Plata) incorporó al estadounidense Manuel "Manny" Alonso Hernández, para reemplazar al bahiense Federico Elías, quien de común acuerdo con la dirigencia decidió rescindir el contrato, debido a sus problemas en la espalda que lo limitaban para jugar.

Manny tiene 35 años y mide 1m93, pasó por Argentino (Junín) en la 2024-25 de Liga Nacional y jugó mucho tiempo en México.

Su último equipo fue Worthing Thunder de Inglaterra, donde promedió 19 puntos, 8 rebotes y 3,3 asistencias por encuentro.

La Liga Nacional

En otra jornada de Liga Nacional, anoche Gimnasia (Comodoro) venció de visitante a Atenas, por 79 a 76, con 5m49 en cancha del bahiense Valentín Forestier.

En tanto, Instituto derrotó como local a Racing (Chivilcoy), por 75 a 71 y La Unión se impuso ante Argentino, 75 a 57.

Esta noche se miden Olímpico-Lanús, a las 22.05.