Futsal: la Selección de la Liga del Sur debuta en el Torneo Nacional de Río Gallegos

El Seleccionado de futsal masculino de la Liga del Sur debuta hoy en el Torneo Nacional que se desarrollará hasta el domingo en Río Gallegos y reúne a los mejores combinados del interior del país.

El combinado de nuestro disputará la primera fecha de la Zona B ante Salta, a partir de las 16 en el gimnasio Eva Perón.

Luego, a partir de las 20, se llevará a cabo el acto inaugural.

Mañana, en tanto, la Liga se medirá ante Río Grande a partir de las 13.

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Mientras que el viernes, el equipo dirigido por Santiago Duckardt cerrará la fase de grupos ante El Calafate, nuevamente desde las 13, en el partido interzonal.

Es un torneo corto y, a la vez, larguísimo. La fase de grupos son tres días seguidos a alta competencia, a todo por el todo. La idea base es tratar de poder llegar a una semifinal, sería algo lindo para nosotros y para la Liga del Sur. Es un torneo que que vamos a disputar por primera vez y jugar una semifinal no sería poco", contó el DT en la previa.

*El equipo

-Jugadores: Ezequiel Rodríguez, Joaquín Romero, Francisco Vallejos, Andrés Duran, Diego Romano, Iván Zapata, Jesús Abdala, Genaro García, Rodrigo Decoud, Juan Ignacio Muñoz, Bruno Díaz y Jonatan Kippes.

-Entrenador: Santiago Duckardt.

-Ayudante: Tomás Giménez.

-Delegado: Daniel Vallejos.