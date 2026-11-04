LBB Bronce: Caza y Pesca Huracán Médanos-Pellegrini, en Estudiantes, capítulo dos de la final

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Caza y Pesca Huracán Médanos (1)-Pellgrini (0) disputan el segundo partido de la serie final, correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

El partido, en Estudiantes, estadio que eligieron los medanenses para ejercer la localía, comienza a las 21 y lo arbitran Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

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En el primer juego Caza y Pesca se impuso 61 a 56, estirando a cuatro triunfos su racha ante Pellegrini.

"Resultó un partido muy duro, nos dominaron 27 minutos y con el cambio de defensa (zona a individual) pudimos tener mejor cierre. Siempre es importante arrancar arriba en la serie y me pone muy feliz por cómo jugaron los nacidos en Médanos", le dijo a "La Nueva", el DT Gabriel Asnes.

También, Juan Sergio Palumbo, entrenador de Pellegrini, dio su parecer: "Fue un primer partido muy parejo, con pocos puntos, típico de dos equipos que se conocen mucho. Ellos estuvieron más certeros en momentos claves y se lo llevaron", sintetizó.

Para hoy, los medanenses tienen equipo completo, mientras que la visita sufre tres bajas importantes: Mateo Barrera (motivos de estudio), Fabricio Starc (con un fuerte golpe) y Nicolás Themtham (de viaje).

Una victoria dejaría a Caza y Pesca a las puertas del ascenso, considerando que Pellegrini tendría que ganarle los próximos tres y, después, dos de tres en una final extra.

Historial

Ganador Cancha

Pellegrini: 77-31 Pellegrini (fase regular)

Caza y Pesca: 72-69 Altense (final primer tramo)

Pellegrini: 83-79 (68-68) Estudiantes (final primer tramo)

Pellegrini: Altense: 88-63 Altense (final primer tramo)

Caza y Pesca: 71-69 Estudiantes (final primer tramo)

Caza y Pesca: 86-62 Altense (final primer tramo)

Caza y Pesca: 74-69 Caza y Pesca (fase regular)

Caza y Pesca: 61-56 (final segundo tramo)

Cuándo sigue

El tercer partido de la serie está programado para el domingo, siempre y cuando se defina hoy la serie semifinal entre 9 de Julio y Altense, por la LBB Plata, caso contrario el tercer juego irá el domingo en el Armando Traini y la final de la LBB Bronce deberá adelantarse para el sábado, evitando la superposición.

La definición

En caso de ganar Caza y Pesca la serie automáticamente ascenderá, de lo contrario se disputará una final extra, al mejor de tres, con ventaja de localía para Pellegrini.

El que no ascienda directamente, tendrá una segunda posibilidad en la promoción frente al perdedor de la serie por la permanencia de la LBB Plata que disputan La Falda (1) y Espora (2).