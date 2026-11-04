LBB Plata: Sportivo-San Lorenzo y 9 de Julio-Altense puede ser el punto final

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

San Lorenzo (1º) irá a cancha de Sportivo Bahiense (5º) y 9 de Julio (3º) recibirá a Altense (2º), con el objetivo de bajarle la persiana a las series semifinales correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Ambos partidos comienzan a las 21, invirtiendo la localía respecto del primero de la serie.

En el Eladio Santos, dirigirán Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

En el juego inaugural de la serie, San Lorenzo se impuso 70 a 58, y en la única vez que se enfrentaron en el mismo escenario de hoy, también ganó el naranja.

Para hoy, el local tiene plantel completo, mientras que la visita no cuenta con Lautaro Fernetich (esguince).

En cuanto al récord, San Lorenzo perdió apenas un partido en el segundo tramo, con 13 victorias en 14 partidos.

Sportivo, por su parte, se impuso en sus últimas tres presentaciones como local (103-60 a Espora; 81-66 a Velocidad y 79-72 a Comercial), y en la serie de cuartos comenzó perdiendo en casa y la revirtió frente al portuario.

San Lorenzo juega con la tranquilidad de haber obtenido el primer tramo, por lo tanto, de repetir en el segundo automáticamente ascenderá a la LBB Oro. De lo contrario, habrá una final extra.

Historial

Ganador Cancha

Ganó San Lorenzo: 63-56 Sportivo (fase regular)

Ganó San Lorenzo: 71-66 Olimpo (final)

Ganó Sportivo: 82-73 Villa Mitre (final)

Ganó San Lorenzo: 80-56 Olimpo (final)

Ganó Sportivo: 91-80 Villa Mitre (final)

Ganó San Lorenzo: 75-73 Olimpo (final)

Ganó San Lorenzo: 87-62 San Lorenzo (fase regular)

Ganó San Lorenzo: 70-58 San Lorenzo (semifinal)

El otro

9 de Julio espera por Altense, dirigiendo Alejandro Vizcaino, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.

En el primero juego, 9 de Julio festejó en Punta Alta, 64 a 57.

De esta manera rompió con el antecedente de la fase regular, donde ambos habían ganado como locales: 9 de Julio, 70-68 y Altense, 74-55.

Los locales sufrirán la baja de Agustín Pena, que se lesionó un tobillo durante el primer juego y el sábado le harán una resonancia para determinar la gravedad.

La visita, por su parte, llega con plantel completo.

9 de Julio viene con una racha de seis victorias (tres de local y tres de visita).

Altense, por su parte, ganó en sus últimas dos salidas, frente a Argentino 86-76 (69-69), en la fecha que cerró la fase regular, y ante Ateneo, 68-59, en el segundo juego de cuartos.

Cómo sigue

En caso de que San Lorenzo ascienda ganando este segundo tramo, para determinar quién jugará la promoción se tomará en cuenta el mejor ubicado de los dos equipos que llegaron a la final del primer y segundo tramo.

En el primero fue finalista Sportivo (5º), de todos modos, quedaría mejor ubicado el que pase entre 9 de Julio (3º) y Altense (2º), ya que ambos terminaron mejor posicionados que Sportivo (5º).

Con este escenario, el vencedor de 9 de Julio y Altense se asegurará, de mínima, jugar la promoción.