GP de Brasil: un piloto brasileño le rendirá homenaje a Senna y otro debutará en casa

El próximo viernes se pondrá en marcha la actividad del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la fecha 20 del Campeonato Mundial que viene de consagrar a Kimi Antonelli (Mercedes Benz) como el nuevo campeón.

La acción en el Autódromo de Interlagos tendrá doble presencia brasileña este fin de semana, ya que en las últimas horas se confirmó que el local Rafal Cámara ocupará la butaca de Esteban Ocon en Haas.

El piloto de 21 años nacido en Pernambuco (Recife) hará su estreno adelantando su debut en la Máxima, ya que estaba previsto que sea el piloto titular de la escudería en 2027.

Además, el otro brasileño de la grilla, Gabriel Bortoleto (Audi) vivirá una carrera especial y para este fin de semana decidió homenajear a Ayrton Senna.

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El paulista lucirá un casco con imágenes del tres veces campeón y en recordatorio de la carrera ganada hace 35 años en su tierra natal.

"Quise hacer un homenaje a mi ídolo Senna, 35 años de su victoria más impactante en Brasil. Marcando resiliencia y que nunca se debe renunciar a tus sueños", explicó Bortoletto.

"¡No veo la hora de correr frente a mi País!, agregó el piloto.

La actividad en Brasil comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres, desde las 12.30 y a partir de las 16.

El sábado, en tanto, se hará la última tanda de entrenamiento (a las 11.30) y la Clasificación (desde las 15).

Mientras que el domingo la carrera principal del Gran Premio comenzará a las 14.