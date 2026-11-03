Colapinto en Brasil y promesa para los hinchas argentinos: “Quiero darles una buena carrera”

Franco Colapinto ya se prepara para afrontar el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, una fecha especial por la cercanía con la Argentina y la gran cantidad de compatriotas que suelen viajar para verlo correr. Después de quedarse sin puntos en México, el piloto de Alpine expresó sus expectativas para la próxima competencia y les hizo una promesa a los fanáticos.

El argentino había terminado 8° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y, tras la sanción a Oscar Piastri, había subido provisoriamente al séptimo puesto.

Sin embargo, una vez finalizada la carrera, los comisarios deportivos le impusieron 10 segundos de recargo por no haber reducido lo suficiente la velocidad durante un período de bandera amarilla. Así, cayó al 15° lugar.

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Pierre Gasly, que había finalizado 10°, también recibió una penalización. De esta manera, Alpine se quedó sin sumar puntos en el Gran Premio de México.

“Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos después de una carrera muy luchada. Fue una competencia muy intensa, pero lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y pelear entre los diez primeros”, expresó Colapinto en diálogo con el sitio oficial de la escudería.

En la previa de la actividad en Interlagos, el argentino destacó la importancia de mantener ese rendimiento: “Eso es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en San Pablo”.

Además, hizo especial hincapié en el acompañamiento que suele recibir en la región: “Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos. Hay muchísimos argentinos que se suman a los hinchas brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera”.

Por último, el piloto destacó las características del circuito brasileño y la posibilidad de aprovechar las oportunidades que ofrece.

Cómo le fue a Franco en Brasil

En 2024, el argentino había largado desde el 16° puesto y debió abandonar la carrera luego de perder el control de su Williams bajo la lluvia e impactar contra las barreras.

Un año después, Colapinto llegó a Interlagos con una noticia importante: Alpine lo había confirmado como piloto titular para la temporada 2026. El anuncio se realizó antes del inicio de las prácticas. En la carrera, el argentino terminó 15°, luego de haber largado nuevamente desde el puesto 16.

Los horarios y el cronograma completo del GP de Brasil:

Viernes

-Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30.

-Prácticas Libres 2: 16 a 17.

Sábado

-Libres 3: 11.30 a 12.30.

-Clasificación: 15 a 16.



Domingo

-Carrera: a las 14.

Carrera: 14.