Patagones estará presente en el Open Internacional de Patín en Mendoza

La Escuela Municipal de Patín de Patagones tendrá representación en uno de los encuentros más importantes del calendario de patinaje artístico. Un grupo de adultas de la institución participará este fin de semana de la 15ª edición del Open Internacional Copa del Aconcagua, que se realizará en la provincia de Mendoza.

El certamen se iniciará el viernes y contará con la presencia de prestigiosas escuelas de patín artístico de distintos puntos de la Argentina, además de delegaciones internacionales.

La participación de las patinadoras de Patagones es el resultado del trabajo que la Escuela Municipal lleva adelante durante todo el año, promoviendo el patinaje sobre ruedas como una disciplina deportiva y recreativa.

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La institución funciona bajo la órbita de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Patagones.

Las clases están a cargo de las profesoras Paula Ghisla, Natalia Paredes y Nadia Duarte, y son gratuitas y abiertas a la comunidad. Se dictan en distintos días y horarios en el Polideportivo Municipal. (Agencia Patagones).