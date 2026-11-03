Nueva Chicago y las secuelas del descenso: renunció un histórico dirigente y dardos “venenosos” a Lotito

Ningún descenso, sea en la categoría que sea, puede tener un final feliz. El golpe fue demoledor y los ecos no tardaron en retumbar por cada rincón de Mataderos.

Tras caer 2-0 frente a Chacarita en la última fecha del torneo y quedar condenado al descenso directo a la Primera B, Nueva Chicago atraviesa horas de absoluta conmoción institucional y deportiva.

En medio de la desazón y la bronca de los hinchas, el club emitió un duro comunicado asumiendo responsabilidades y pidiendo disculpas por no haber estado a la altura. Casi en simultáneo, se confirmó la renuncia indeclinable de Daniel Ferreiro a su cargo de vocal titular y miembro de la subcomisión de fútbol, marcando la primera fractura dirigencial tras consumarse la pérdida de categoría.

Esa fue la primera secuela. Además, Ferreiro anunció su retiro definitivo de la política del club tras casi dos décadas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A través de una extensa carta personal, el histórico dirigente se hizo cargo del momento: "Pido disculpas a todas y todos los socios de Nueva Chicago. Asumo en lo que me corresponde el fracaso deportivo que ayer quedó consumado por el descenso de nuestro equipo". Y agregó: "Las decisiones erráticas tienen que tener consecuencias, por ende dejo el cargo de manera indeclinable y después de casi 20 años me retiro de la dirigencia del club que amo".

A través de una carta pública dirigida a los hinchas, el club reconoció el amargo presente: "Desde la CD les pedimos perdón de corazón por este descenso y por la tristeza que provoca en todas las familias verdinegras. Sabemos cuánto significa Chicago en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Nos duele profundamente haberles fallado en lo deportivo y no haber estado a la altura de la confianza que depositaron en nosotros".

El texto dedicó un párrafo central a reconocer la fidelidad del público, destacando el aguante en rodeo ajeno: "Durante toda la temporada, nuestra gente acompañó al equipo incluso en los momentos más difíciles. El aliento en los partidos de visitante fue una muestra de lealtad y amor indescriptibles por estos colores. Por ese apoyo, nuestro más profundo agradecimiento".

Acto seguido, la directiva admitió de lleno las fallas en el proyecto futbolístico: " El descenso constituye un fracaso deportivo. Como CD, asumimos nuestra responsabilidad por las decisiones tomadas y los errores cometidos en la conducción del fútbol profesional. Comprendemos la bronca, respetamos las críticas y nos corresponde dar las explicaciones que nuestros socios e hinchas merecen".

En esa línea, anticiparon que dentro de un plazo máximo de una semana darán a conocer las primeras determinaciones de cara al fútbol. A su vez, remarcaron que las disciplinas deportivas, formativas y sociales continuarán con normalidad bajo la premisa de que "el club está de pie, ordenado y en pleno funcionamiento", sosteniéndose en esa solidez institucional para reconstruir el rumbo deportivo.

Este cimbronazo deportivo profundiza una etapa de fuertes cambios políticos en Mataderos. Las próximas elecciones ordinarias en Nueva Chicago están previstas recién para diciembre de 2028, dado que el estatuto del club establece mandatos de tres años para la renovación de sus autoridades. Los últimos comicios se celebraron el 7 de diciembre de 2025, que consagraron como presidente a Rodolfo Block.

Sin embargo, a raíz de la renuncia por problemas de salud que presentó Block en septiembre de 2026, la conducción del club quedó en manos de Martín Lamarca (entonces vicepresidente primero), quien encabeza la gestión actual y deberá pilotear la vuelta del Torito a la Primera Nacional hasta completar el período vigente, a la espera de las determinaciones que tome el club en los próximos días.

La ira de los hinchas

Los seguidores del Torito se expresaron duramente en las redes sociales frente al “fracaso” deportivo del equipo conducido técnicamente por el verborrágico ex entrenador de Olimpo (lo dirigió un semestre en el Federal A 2024 y duró cinco meses en 2025), Gastón Lotito.

Más allá del descenso, la relación entre los hinchas y el cuerpo técnico se había quebrado un tiempo antes de bido a los malos resultados y a las declaraciones “insólitas y soberbias” por parte del DT.

Los reproches por la caída a la B Metro. En redes sociales y foros partidarios, los hinchas apuntaron directamente contra Lotito y la dirigencia, tildando el proceso de "vergüenza" y "un desastre". Comentarios como "Gracias Lotito y Gomito por mandarnos al descenso" o "Lotito no es técnico ni de Baby Fútbol" reflejaron el clima de indignación generalizada.

Enojo por sus declaraciones: El malestar se incrementó cuando Lotito declaró públicamente "No veo errores, desde que yo estoy ningún rival nos ha superado" . Los hinchas respondieron furiosos tratándolo de "inútil", acusándolo de "vender humo" y grabándole la pésima efectividad del equipo.

El escándalo con Midland: Previamente, los hinchas ya se habían mostrado muy molestos por el "daño a la imagen del club" que provocó el DT cuando criticó el césped sintético de Ferrocarril Midland comparándolo con "la alfombra vieja de su abuela". Tras perder ese partido, Chicago debió pedir disculpas públicas, y los hinchas criticaron a Lotito por "boquear al pedo" y hacer que el equipo fuera el hazmerreír y recibiera banderas burlonas de la hinchada rival.

Apoyo inicial diluido: Aunque al asumir su segundo ciclo algunos pocos le desearon suerte debido a que "agarró el fierro caliente" cuando nadie quería asumir, ese respaldo desapareció por completo ante la falta de respuestas futbolísticas que hundieron espiritualmente al plantel.